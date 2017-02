Atentionarea cod galben de ceata emisa pentru judetele Giurgiu, Calarasi si Teleorman este in vigoare pana la ora 11.00.

Potrivit meteorologilor, in aceste zone ceata determina reducerea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri, pe alocuri depunandu-se si polei. Atentionari similare sunt inca in vigoare si in alte cinci judete, conform News.ro.

Astfel, Tulcea este sub avertizare pana la ora 11.00, Constanta pana la ora 10.00, in timp ce Alba, Harghita si Mures pana la ora 9.00. Conform centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane se circula in conditii de ceata pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 100 de metri, dar si pe numeroase drumuri din Alba si Tulcea.

In judetul Constanta, traficul rutier se desfasoara cu dificultate, in conditii de ceata densa (50-100 de metri), pe toata reteaua de drumuri. Pe DN22, intre Constanta si Tulcea vizibilitatea scade si sub 50 de metri, iar carosabilul este umed, mai arata sursa citata.

De asemenea, meteorologii au emis si o atentionare cod galben de precipitatii mixte si polei, pentru judetele Iasi, Vaslui si Botosani, valabila pana la ora 11.00. Luni, ANM a emis si o informare de ploi insemnate cantitativ si intensificari ale vantului, precum si ninsori in zona de munte si trecator, pe arii restranse, polei, valabila pana joi dimineata.

Sursa foto: Igor Sokalski | Dreamstime.com