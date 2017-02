Bucurestiul si noua judete din estul si sudul tarii sunt, de miercuri pana joi dimineata, sub avertizare cod galben de ninsori si viscol. In sudul Moldovei si in cea mai mare parte a Munteniei, ninsorile vor fi insemnate cantitativ si se va depune strat de zapada consistent. Vantul va atinge la rafala viteze de 60 de kilometri pe ora, viscolind ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii. In estul Munteniei si in sud-estul Moldovei va fi polei.

Avertizarea cod galben a fost emisa pentru Bucuresti si judetele Ilfov, Prahova, Buzau, Vrancea, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Dambovita si Arges, a intrat in vigoare miercuri, de la ora 09.00 si este valabila pana joi, la aceeasi ora. Potrivit avertizarii transmise de Administratia Nationala de Meteorologie, in sudul Moldovei si in cea mai mare parte a Munteniei, local, ninsorile vor fi insemnate cantitativ si se va depune strat de zapada consistent, conform News.ro.

In judetele Calarasi, Giurgiu, in sudul judetelor Prahova si Dambovita, precum si in judetul Ilfov si municipiul Bucuresti vor fi intervale de timp in care vantul va avea intensificari cu viteze de 45-55 de kilometri pe ora, iar in judetele Vrancea, Buzau si Ialomita rafalele vor depasi 55-60 de kilometri pe ora, viscolind ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii.

In estul Munteniei si sud-estul Moldovei in cursul zilei se vor mentine depunerile de polei. De asemenea, potrivit unei informari meteorologice, de miercuri dimineata pana joi, la ora 11.00, vor fi precipitatii pe arii extinse in sudul, estul si centrul tarii si cu caracter local in celelalte regiuni.

In cea mai mare parte a Moldovei si la munte va ninge, in Muntenia si Oltenia vor predomina ninsorile, iar in Dobrogea, Transilvania, Maramures si Crisana se vor semnala precipitatii mixte. Cantitatile de apa vor depasi local 10-15 litri pe metru patrat. Pe spatii restranse in extremitatea de sud-est si in cea nord-vestica se va depune polei, iar vantul va avea intensificari temporare indeosebi in regiunile sud-estice.

Sursa foto: John Siebert | Dreamstime.com