Aproximativ 3.000 de oameni au iesit in strada si joi, pentru a zecea seara consecutiv, in mai multe orase din tara, pentru a cere demisia Guvernului Grindeanu. Cei mai multi manifestanti sunt la Bucuresti, Cluj si Sibiu. La Galati, un tanar a adus termosuri cu apa fierbinte si le-a impartit plicuri de ceai oamenilor, informeaza news.ro.

Bucuresti

In Piata Victoriei din Capitala se afla, la aceasta ora, aproximativ 1.000 de protestatari, care fluiera si scandeaza "Cine nu sare nu vrea schimbare", "PSD, ciuma rosie". Circulatia a fost blocata dinspre Bulevardul Kiseleff spre Calea Victoriei. Oamenii continua sa vina in grupuri mici de la iesirile de metrou si de pe strazile adiacente pietei.

Cei aproximativ 1.000 de oameni care s-au adunat in fata sediului Guvernului nu depasesc perimetrul imprejmuit cu garduri de catre jandarmi. Cu toate acestea, circulatia a fost blocata dinspre Bulevardul Kiseleff spre Calea Victoriei.

Manifestantii fluiera, sufla in vuzuzele si striga: "Noaptea ca hotii, "Demisia", "DNA sa vina sa va ia" , "Zi de zi aici vom fi".

In mijlocul multimii se afla mai multe tarabe cu fructe si dulciuri, oferite gratis. De asemenea, demonstrantilor le este impartit ceai fierbinte.

Brasov

Aproximativ 70 de oameni au iesit in strada la Brasov, adunandu-se in fata Prefecturii, unde striga ”Zi de Zi aici vom fi“ si ”Nu vrem sa fim o natie de hoti“.

De asemenea, brasovenii au pancarte cu mesaje percum ”Luptam pentru o tara curata“, ”Vrem demisia“, ”Vrem legi dezbatute nu ordonante ascunse“ sau ”Jos Guvernul mafiot“.

Manifestantii au plecat in mars spre Piata Sfatului, unde au anuntat ca vor protesta pana la ora 21.00.

Cluj si Constanta

Aproximativ 1.500 de oameni, majoritatea tineri, s-au adunat, incepand cu ora 18.30, si in Piata Unirii din Cluj-Napoca, pentru a zecea seara consecutiv, in pofida frigului.

Ei au steaguri tricolore, vuvuzele, flueiere, dar si pancarte cu mesaje impotriva Guvernului si a liderilor PSD, si scandeaza ”Demisia”, ”Hotii, hotii”, ”Uniti salvam toata Romania”, ”O dorinta sincera, Romania libera”. La ora transmiterii acestei stiri, manifestantii au plecat in mars pe strazile din oras.

Si la Constanta, peste 50 de persoane s-au strans in fata Prefecturii, pentru a cere demisia Guvernului. Oamenii striga “Demisia, demisia”, “Hotii, hotii”, “PSD-ciuma rosie” si au vuvuzele, iar cativa tineri au venit cu tobe. Manifestantii inca nu se hotarasera pana la ora transmiterii acestei stiri daca vor mai pleca in mars prin centrul municipiului asa cum s-a intamplat in serile trecute.

Sibiu, Craiova si Galati

Douazeci de craioveni protesteaza si la Craiova, cerand demisia Guvernului. Ei scandeaza "Uniti Salvam Romania" si "Jos Guvernul".

La un moment dat, pe langa protestatari au trecut ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si vicepresedintele Senatului Claudiu Manda, care este si presedinte al PSD Dolj.

"Am traversat piata dinspre Filarmonica spre Primarie, fara sa fie vreun incident", a declarat Lia Olguta Vasilescu, care a participat, joi seara, la o intalnire cu reprezentantii PSD Dolj, desfasurata in sediul Filarmonicii Oltenia, situat la 100 metri de locul in care craiovenii scandeaza.

Si la Galati, aproximativ 80 de persoane au iesit, joi seara, in zona centrala a municipiului, desi temperaturile sunt negative, si cer demisia Guvernului, manifestantii spunand ca nu este suficient ca ministrul Justitiei, Florin Iordache, si-a dat demisia.

Protestatarii s-au strans, ca si in serile precedente, pe platoul din fata sediului Prefecturii Galati, unde scandeaza lozinci precum "Nu mai vrem hotie, vrem democratie", "Va dam suta inapoi, numai sa scapam de voi", "Guvern de hoti si de mafioti" sau "Tariceanu si ai lui, slugile Kremlinului" si "Ramanem uniti, nu ne pacaliti".

Oamenii spun ca nu este suficient ca ministrul Justitiei, Florin Iordache, si-a dat demisia, si ca intregul Guvern ar trebui sa faca acelasi lucru.

"Nu ne multumeste demisia lui Iordache, tot Guvernul ar trebui sa plece. El era o marioneta a lui Dragnea", a spus un protestatar.

Pentru ca temperatura este foarte scazuta la Galati, un tanar le-a adus manifestantilor termosuri cu apa calda si le-a impartit plicuri de ceai, oamenii fiind decisi sa-si continue actiunile de protest si in serile care vor urma.

Peste o mie de persoane s-au adunat si in Piata Mare din Sibiu, iar la ora transmiterii acestei stiri marsaluiesc pe bulevardul pietonal din oras.

Oamenii au pancarte cu mesaje impotriva Guvernului Grindeanu, precum: ”Legea-i lege pentru toti, nu facuta pentru hoti”.