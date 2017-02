Astfel, in perioada 3 - 9 februarie, politistii din intreaga tara au depistat 139 de persoane semnalate ca fiind disparute, dintre care 101 minori. Acestia au fost incredintati familiilor sau internati in centre pentru minori si nu au fost victime ale vreunei infractiuni. De asemenea, au fost depistate 85 de persoane urmarite in temeiul legii, scrie News.ro.

Dintre acestea, 66 aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea, 9 aveau mandate de arestare preventiva, 8 persoane aveau emise pe numele lor mandate europene de arestare, iar 2 aveau emise sentinte de internare in unitati medicale de specialitate, informeaza Politia. Astfel, o femeie, in varsta de 29 de ani, din Bucuresti, care se sustragea executarii unei pedepse de 5 ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de trafic de droguri a fost depistata, in 7 februarie, de politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si a fost incarcerata.

In aceeasi zi, politistii din Buzau au depistat un barbat, in varsta de 31 de ani, care se sustragea executarii unui mandat european de arestare, emis de autoritatile spaniole, pentru comiterea infractiunii de trafic de droguri. In 3 februarie, un barbat, in varsta de 27 de ani, din comuna Mogosani, a fost depistat de politistii Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita. Acesta se sustragea executarii unui mandat de arestare preventiva, pe o perioada de 30 de zile, pentru comiterea infractiunii de talharie urmata de moartea victimei.