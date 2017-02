In cursul anului 2016, prin structura de implementare a proiectelor, au fost gestionate proiecte si parteneriate cu finantare externa nerambursabila, contribuind astfel la dezvoltarea capacitatii institutionale a Politiei Romane. Astfel, au fost achizitionate echipamente IT, videocamere, aparate foto, autovehicule, ambarcatiuni si alte bunuri necesare pentru imbunatatirea si modernizarea activitatii Politiei Romane, scrie News.ro.

De asemenea, au fost renovate sedii ale posturilor de politie, centre de retinere si arest preventiv, birouri de lucru si alte spatii. Totodata, a fost imbunatatit nivelul de pregatire al politistilor romani, prin organizarea de seminarii, sesiuni de pregatire, cursuri de formare de formatori, vizite de studiu, conferinte internationale, elaborare si multiplicare de manuale de bune practici, informeaza Politia Romana.

Conform sursei citate, in anul 2016, au fost implementate 28 de proiecte, in valoare totala de 198.875.220 de lei, dintre care 9, in valoare de 22.741.940 de lei, au fost finalizate. Astfel, la inceputul anului 2016, erau in implementare proiecte in valoare totala de 62.593.990 de lei, iar la sfarsitul anului, ca urmare a activitatii desfasurate de Unitatea de Implementare a Proiectelor, erau in implementare proiecte in valoare totala de 176.133280 de lei.

Sursa foto: Shutterstock/Anton Prado PHOTO