Peste 14,6 milioane de apeluri au fost inregistrate anul trecut la numarul de urgenta 112, aproape 60 la suta fiind apeluri false, in timp ce in luna ianuarie a acestui an au existat aproape doua milioane de apeluri, din care peste 46 la suta au fost false, potrivit Serviciului de Telecomunicatii Speciale. Institutia precizeaza ca din cele peste 6 milioane de apeluri reale inregistrate anul trecut, cele mai multe au fost transferate catre Ambulanta, respectiv peste 3,7 milioane.

ntr-un comunicat de presa publicat sambata, de Ziua Europeana a Numarului de Urgenta 112, Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) spune ca Romania este printre statele Uniunii Europene cu cele mai bune performante in utilizarea numarului unic de urgenta 112, aflandu-se pe primele locuri in UE in ceea ce priveste informarea si educarea populatiei. Statistica pe anul trecut realizata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale arata ca la numarul unic de urgenta 112 au fost primite si tratate peste 14.600.440 apeluri, scrie News.ro.

Dintre acestea 8.552.087 (58,57%) au fost false si 6.048.353 (41,43%) reale. Cele mai multe au fost transferate catre Ambulanta - 3.781.205 (60,28%), Politie - 1.364.808 (21,76%), ISU-SMURD – 933.62 (14,88%) si Jandarmerie – 184.606 (2,94%). Potrivit sursei citate, timpul mediu de raspuns al Centrului 112 este de 3,94 secunde si a fost inregistrat in cazul a 93,6% din totalul apelurilor, la care timpul de raspuns a fost sub 10 secunde, situandu-se la nivelul performantelor europene in materie. In ceea ce priveste apelurile false, judetele Covasna, Mures si Gorj ocupa primele locuri ca procent din totalul apelurilor.

Pe luna ianuarie 2017, din totalul de 1.199.680 apeluri, 552.256 (46.03% ) au fost reale si 647.424 (53.97%) false. STS precizeaza ca 15.847 de cetateni au fost sanctionati pentru apeluri false si abuzive catre numarul 112 (anul 2016 si ianuarie 2017), cele mai multe sanctiuni fiind aplicate in Teleorman, Bucuresti si Prahova. Sursa citata mai spune ca in urma campaniilor de educare si informare desfasurate de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale numarul de apeluri false a scazut in ultimii ani cu aproximativ 30 % si se situeaza la circa 58 de procente, inscriindu-se in media inregistrata la nivel european.

Numarul pan-european de urgenta 112 a fost creat in 1991, iar in aprilie 2005 Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta (SNUAU) 112 a devenit operational in toata Romania. Incepand cu anul 2008, 112 este singurul numar care poate fi folosit de pe orice telefon fix sau mobil pentru a beneficia, gratuit, de serviciile de urgenta (ambulanta, pompieri si politie) in orice tara a Uniunii Europene.

Din octombrie 2015, in Romania este functional serviciul de anuntare a urgentelor prin SMS pentru persoanele cu dizabilitati de auz si/sau vorbire, prin mesaje scurte la numarul 113, pastrand caracteristicile serviciului 112 de voce: gratuitate si accesibilitate. Pentru a putea utiliza acest numar este obligatorie inscrierea in baza de date a Serviciului 112. Pana acum, au fost validate ca inregistrate 2367 de persoane, iar activitatea continua. De la darea in folosinta a facilitatii SMS 113, au fost primite 94 de solicitari. Apelarea abuziva a numarului unic pentru apeluri de urgenta 112 sau transmiterea de mesaje false la 113 constituie contraventie, amenzile fiind de la 500 la 1000 de lei.

Sursa foto: Ana Popescu / shutterstock