"Romania a dovedit ca strada e marea ei fabrica de anticorpi”, "Iesim pentru ca hotii sa nu ne mai hotarasca destinul”, "Exista doar o lupta intre oamenii cinstiti si hoti”, "O sa ies si o sa strig la voi pentru ca imi e rusine de copiii mei!” sunt cateva dintre mesajele mai multor personalitati, printre care Mihai Sora, Mircea Cartarescu, Sanda Manu, Victor Rebengiuc, Dragos Bucur, Tudor Chirila, Maia Morgenstern, care s-au alaturat inca din 31 ianuarie cauzei manifestantilor iesiti in strada in toata tara, scrie News.ro.

Scriitorii au iesit in strada

Mihai Sora, filosof, scriitor, eseist, 100 de ani: “Zilele-acestea, mergem in fata Guvernului pentru ca hotia sa nu devina lege, iar hotii sa nu ne mai hotarasca destinul”. Filosoful Mihai Sora, care merge frecvent la protestele fata de OUG privind codurile penale, a anuntat pe Facebook ca are si pancarta, aceasta avand sigla colectiei infiintate de el, "Biblioteca pentru toti", cu mesajul "Biblioteca pentru toti/ Nu ii publica pe hoti". "Pancarta" a devenit "fotografia de coperta" a contului sau de Facebook.

"Sa te folosesti de intunericul noptii ca sa strecori o lege asa, e o ticalosie. Lumea a iesit in strada ca sa protesteze impotriva hotiei. Locul hotului e la puscarie. Nu in fruntea mesei si nu in capul tarii", spune filosoful intr-un material video publicat pe Facebook. Mihai Sora ii indeamna pe oameni sa iasa in strada. "Dragii mei, ne adunam, ne organizam, rezistam", a scris el. Mircea Cartarescu, scriitor, a mers in Piata Victoriei pentru ca el crede ca “Revolutia romana din 1989 continua azi. Stat de drept si justitie libera, asta cer oamenii. Fara condamnati penal in politica!”.

Mircea Cartarescu si sotia sa, poeta Ioana Nicolaie, ies in strada de 10 zile. "Sa te obsedeze tot felul de indivizi care n-ar trebui sa aiba nici cea mai mica legatura cu viata ta? Sa nu mai scrii un rand, sa nu mai citesti, sa te gandesti numai la cand vor da o data inapoi ticalosii? In U.E vreau viitor/ Nu-n colhoz sau pe ogor; Tariceanu, n-ai rusine/ Tragi la Rusia ca ti-e bine; Comunisme nu mai vrem/ Libertatea-i dar suprem; Vreau guvernul asanat/Fara hoti si fara blat; Dragnea, oamenii-s in strada/ Intre bare sa te vada; ...Si tot asa, rulate insomniac, de parca n-as fi plecat deloc din Piata", a scris Ioana Nicolaie.

oetul si prozatorul T. O. Bobe a mers si elin Piata Victoriei. "La frig, la vant, la zapada se rezista destul de usor. Sa vedem cum si daca o sa rezistam la dezamagire, zadarnicie, la lipsa de speranta. Abia cu astea-i greu", a scris pe Facebook. Florin Iaru s-a exprimat: "O explicatie mai profunda a demonstratiilor este furtul la vedere. Functionari publici care devin peste noapte nababi. Chichite avocatesti pentru care unul ia 3 ani pentru o gaina si-un clondir, iar altul, sase luni pentru un milion. De ce acum? Pentru ca acum. A, si sentimentul ca legea ii acopera ca o plapuma pe cei mai bogati…”

"Mai avem cateva batalii de dus, doua dintre cele trei masterminds care au planificat oroarea inca nu au platit pentru ea - dar sunt sigur ca OUG 13 nu se va mai intoarce. Vor mai fi alte razboaie, e drept, trebuie sa ramanem mereu in alerta pentru alte Blitzkrieguri ale Fortei Intunecate. Dar sa nu va indoiti de victoria asta. Am muncit din greu pentru ea - si o meritam deplin. Romania a dovedit ca strada e marea ei fabrica de anticorpi”, este mesajul scriitorului Radu Vancu de la Sibiu. “Daca dreptatea a ajuns in strada, ar trebui sa trecem la o democratie a referendumurilor, nu sa platim parlamentari care freaca menta asa cum le spune partidul”, este opinia scriitorului Cristian Teodorescu.

Si actorii protesteaza

Victor Rebengiuc, care a implinit 84 de ani vineri, le transmite mesaje de sustinere manifestantilor: "Vreau sa le spun ca-i iubesc foarte tare, le admir determinarea si regret ca nu pot sa fiu alaturi de ei, varsta nu-mi permite, nu pot sa stau multa vreme in picioare si din cauza asta nu sunt prezent si eu acolo, pentru ca altfel as fi fost acolo, asa cum am mai fost de-atatea ori, in alte ocazii. Ii iubesc din suflet si le urez tarie, forta si determinare. Pana la capat".

"Imi place faptul ca romanii ies si isi manifesta dezacordul fata de hotiile care se intampla, incercand sa fie ascunse, dar de fapt sunt foarte evidente", a completat cel care a jucat unele dintre cele mai pregnante roluri de-a lungul unei cariere de 60 de ani: Ilie Moromete, in "Morometii", Tanase Scatiu, in "Tanase Scatiu", locotenentul Bologa, in "Padurea spanzuratilor", doctorul Mitica Poenaru in "Doctorul Poenaru", Victor Petrini in "Cel mai iubit dintre pamanteni", Iancu Pampon in "De ce trag clopotele, Mitica?", Stefan Tipatescu in "O scrisoare pierduta" sau Niki Ardelean in "Niki Ardelean, colonel in rezerva" si alte sute de roluri in teatru. Tudor Chirila a iesit in strada inca de la primele proteste, din Piata Universitatii. El a mers si in Piata Victoriei, dar si la manifestatiile de la Timisoara: "Suntem toti impreuna, nu cred ca se mai imparte tara intr-un oras sau in altul. Timisoara si Bucuresti devin acelasi lucru prin voi".

”Mai devreme sau mai tarziu toata lumea va realiza mizeria si ticalosia cu care aceasta sleahta de hoti a operat”, a mai scris actorul, pe Facebook. El a povestit si cum s-a intalnit, la manifestatie, cu Maia Morgenstern: ”Cand am iesit din piata am vazut o femeie care venea catre manifestatie. Mergea hotarat si avea o privire profunda, aproape fixa, in care tristetea se amesteca cu un fel de fermitate disperata. Langa ea, o adolescenta cu ochi mari si calzi. Cand ne-am apropiat am recunoscut-o pe Maia Morgenstern. Ne-am imbratisat in tacere, apoi ne-am vazut de drum. Adevarul e ca nu mai era nimic de spus. In sinea mea simt si stiu ca in seara asta va fi si mai multa lume in piata. Ticalosia trebuie sa aiba un sfarsit”.

Maia Morgenstern a avut si mesaje pentru politicieni: "Celor ce ma acuza ca nu stiu (sau ca ma las manipulata): Asa e. Nu am citit ordonanta (nici aia noua, nici aia veche). Si chiar daca am incercat, probabil ca n-am inteles mare lucru. Dar nici nu mi-a explicat nimeni (da, am nevoie.... e o crima?). Mai curand o bataie de joc. Am avut parte de dispret. Si indiferenta. Si ignore.... si un fel de <asa e, ca zic io>. M-ai inselat! Celor care ma acuza de lipsa de recunostinta (<V-a dat salarii...etc>): E ca in casnicie. Te-am prins ca ma inseli. <Ce tipi, draga, atata? Ca ti-am luat si tie parfum! Nu mai urla, ca te-am dus in concediu la Halkidiki!>. Dar m-ai inselat. Si divortez. Ma despart. M-ai inselat! <Nu e bine, mama!> - imi spun oameni ce ma iubesc si pe care ii respect la randul meu. <O sa vezi tu...>. Probabil ca parfum nu mai vad eu, dar voi respira aer curat”.

”Un om sta la o rascruce. Poate sa o ia spre nord, spre sud, spre est sau spre vest. Noi, incotro? Chiar...acceptam iar est-ul? Intreb. Nu dau cu parul. Daca nu dorim est-ul...si eu nu-l doresc... ne vedem in Piata Victoriei. In rest, doar...vorbe, vorbe, vorbe...”, a scris si Oana Pellea, pe contul sau de Facebook. In urma cu doua zile, ea publica: ”Nu exista nicio dezbinare in poporul roman. Exista doar o lupta intre oamenii cinstiti si hoti. Exista multa manipulare, multa dezinformare voita... ca sa nu mai stii cine, ce, de ce, incotro... multa saracie, spaima, lasitate, mafie, dar exista si mult curaj, multi oameni demni si civilizati... Nu, domnilor guvernanti... nu vrea nimeni sa dezbine Romania, in afara de dumneavoastra cei ce nu acceptati niciun dialog si vreti sa va impuneti vointa cu forta, nedemocratic. «Divide et impera». In romana este mai cunoscut ca: «dezbina si stapaneste».

Poporul nu vrea sa stapaneasca asupra nimanui, decat asupra propriului destin. Poporul vrea sa traiasca demn intr-o tara libera, democratica si prospera. Poporul vrea sa fie reprezentat de un Guvern si de un Parlament ce lucreaza pentru binele tarii si nu pentru binele personal. Nu exista nicio dezbinare in poporul roman. Exista doar o lupta intre oamenii cinstiti si hoti”. Profesoara Sanda Manu, cea care a scolit generatii de actori, s-a aflat si ea alaturi de manifestanti in Piata Victoriei. O dovedeste o fotografie publicata pe Facebook.

Actorul Dragos Bucur a iesit si el sa protesteze in Piata Victoriei: “Stiti ce inseamna democratie, care este etimologia cuvantului? Puterea poporului! Cei care au ajuns la guvernare au deturnat sensul acestei forme de organizare, se cred semizei si au senzatia ca sunt mai buni decat cei care i-au ales, ca merita mai mult si ca trebuie tratati prefential. Ei sunt insa cei care trebuie sa ne apere si slujeasca, ori daca asta este prea umilitor pentru ei, sa plece! Ne considera prosti, manipulati si insignifianti, dar uita ca de fapt puterea este a noastra, a poporului”.

El spune ca va iesi in continuare in strada. Dragos Bucur si sotia sa, Dana Nalbaru, au fost in Piata Victoriei si la protestul copiilor. “O sa ies si o sa strig la voi pentru ca imi e rusine de copiii mei! Daca ma vor intreba copiii peste 25 de ani eu ce am facut, am sa fiu cu inima impacata pentru ca voi avea ce sa le raspund! Am sa le spun ca am incercat cel putin, ca nu m-am bagat in pat pentru ca era frig si ningea sau ca mi-a fost frica ca nu cumva sa "intru in vizor". Lia Bugnar, actrita, regizor, dramaturg, spune ca singura modalitate de a schimba lucurile este protestul in strada.

"Stiu ca ne sucesc astia cu ordonantele in rafale si ne ametesc, de o sa ajungem, in afara de un popor de taximetristi, unul de experti in drept. E important sa iesim in continuare, evident, ca sa-i obligam sa ne trateze ca pe niste adulti, nu ca pe niste copii carora le fluturi prin fata o jucarioara si au uitat de ce plangeau. Politicienii nostri ar trebui sa inteleaga ca poporul roman, in ciuda analfabetismului in care se scalda mare parte din populatia votanta a tarii, e un popor adult si ca aia cativa alfabetizati s-au hotarat sa conteze. Deci piata ramane principalul loc de iesit zilele, saptamanile astea".

Actorul Dan Bordeianu se numara si el printre manifestanti: “Nu mi-am vazut niciodata atat de des prietenii, desi sincer nu m-ar deranja sa-i vad mai rar, insa in conditii mai confortabile decat pe strada, in vuiet si frig. Sunt obosit, ajung acasa pe la ore tarzii si evident nu pot sa adorm. Tot caut alte rime la "cine nu sare...", ca imi suna toata ziua in urechi si m-am plictisit rau de ea. Dorm putin. Dimineata cheaun. Ziua treburi sau nu, dar cu capul numai in stiri si in Facebook. E naspa. Dar nu ma pot opri. Nu acum. Hotii care striga hotii! Manipulatorii care striga manipulatorii! Ma mint in fata! Ne mint pe toti! Si pe-ai lor, si pe noi! Ne fac pe praf! Fac Romania praf! Nu, n-am cum sa ma opresc”.

Catalina Grama, Jojo, care a nascut de curand, nu a lipsit de la Protestul Copiilor. “Ieri am fost la Protestul Copiilor si am citit cu atentie pancartele. Parintii au venit cu tot felul de idei amuzante pentru a exprima punctul de vedere al copiilor asa cum si l-au imaginat ei. Si adevarul unora dintre ele m-a facut sa zambesc amar”, a scris actrita pe Facebook. Si actrita Medeea Marinescu s-a aflat printre manifestanti in Piata Victoriei. "Ma gandeam la cum "ne-am trezit" marti noaptea intr-un Dineu cu Prosti, deloc vesel, deloc ca la teatru. "Prostul" din piesa lui Veber e mai degraba naiv... Asa probabil ne-au vazut cei care au dat ordonanta marti noaptea! ...cred ca" spectacolul" inca nu s-a incheiat..."

Muzicienii compun melodii-protest

“Ani de zile am compus, am scris, am cantat, am spus exact ce am crezut si sunt mandru ca mi-am castigat singur, pe merit, prin propriile puteri, dreptul de a fi injurat”, a scris Dan Teodorescu, solistul trupei Taxi, care a si compus "Avem alergie!”. Cantareata Luiza Zan scrie cateva ganduri: ”De Valentine's Day imi doresc o Romanie curata. Ma ajutati? in weekendul asta, daca tot aveti liber? Am auzit ca se gaseste de vanzare la Guvernul Romaniei, mi-o poate cumpara un roman cu sufletul si cazierul curate? Multumesc!”. Delia a publicat o fotografie alaturi de un jandarm si a scris: "Sunt cu voi".

Trupa Vita de Vie si-a anulat un concert pe care urma sa il sustina la Iasi, pentru ca membrii formatiei dar si fanii acesteia sa poata participa la protestele antiguvernamentale.

Andras Zoltan (Sarmalele Reci): ”Ne dam seama in sfarsit ca de fapt sistemul politic in ansamblul lui este nepotrivit, imperfect, nefunctional si nedemocratic? De fapt, avem nevoie de o implicare permanenta a cit mai multor oameni nepoliticieni care sa-i verifice la rezultate si la comportament pe politicienii alesi prin vot. Dupa campania electorala, urmeaza munca in folosul cetateanului si a statului. Omul este important. Nu economia, nu finantele, nu institutiile, nu abstractiunile. Oamenii, bunastarea lor, evolutia lor. "

"La astea trebuie sa lucreze politicienii platiti din banii publici. Pana acum, deja de multe decenii, s-a dovedit ca acest lucru nu se intimpla indeajuns de bine. Deci un numar mare de ”oameni de rind” trebuie sa ii verifice. In intalniri ritmice, permanente. Exista si un nume pentru asta parca, ii zice: consultare democratica, sau democratie participativa. Deocamdata, un termen foarte vag. Haideti sa mutam protestul din strada in interiorul institutiilor politice. Din protest sa se transforme in democratie participativa”. Pagina de Facebook a trupei Voltaj a transmis in direct din Piata Victoriei din timpul protestelor: ”Un lucru care ne-a bucurat foarte tare in aceste zile de proteste este ca romanii au invatat sa-si faca vocea auzita, tare si clar, in piete! Sa spuna ce ii nemultumeste. Bravo!”.

Calin Goia a compus o melodie, devenita virala, cu peste 4,4 milioane de vizualizari. “Nu am vrut sa plec din tara asta. Vreau sa-mi cresc copiii in tara asta, sa aiba niste valori morale sanatoase”, a spus el in Piata. “Nu vreau sa traiesc in frica!”, a scris Calin Goia pe Facebook. “Iubim Romania! Am spus-o si in unele dintre cantecele noastre. Uneori Romania are nevoie de noi! Acum e un astfel de moment. Suntem aici din toata inima pentru Romania!”, a mai scris el.

Andra a distribuit pe Facebook o fotografie cu momentul in care manifestantii si-au aprins telefoane mobile: "Mereu am visat ca putem muta muntii din loc, dar uitasem ca visele devin realitate. Niciodata sa nu spui niciodata! Romania, te iubesc!" Producatoarea Ada Solomon, primul cineast roman nominalizat la Oscarul de anul acesta pentru lungmetrajul "Toni Erdmann”, a publicat, incepand cu 1 februarie, mai multe imagini si linkuri ale unor articole aparute in presa straina, care vorbesc despre protestele de la Bucuresti.

Fosta campioana la gimnastica Andreea Raducan s-a alaturat demersului sutelor de romani: “Multimea de romani care pasnic si-a strigat nemultumirea, imi da incredere ca nu este totul pierdut, si ca oricat de jos am fi, avem puterea sa ne ridicam. Va multumesc pentru mesajele frumoase si va asigur ca voi ramane la fel de sincera si implicata. N-am facut si nu fac politica, dar nu cred ca trebuie sa fii vreun mare politician ca sa intelegi ca oameni lipsiti de scrupule vor sa te amestece in mizeria lor”, sunt afirmatiile sportivei pe Facebook.

Sursa foto: Radiokafka | Dreamstime.com