Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a declarat la minister ca punctul de vedere al Guvernului in legatura cu OUG 13 este foarte clar, respectiv sustinerea abrogarii, iar in ceea ce priveste Codurile penale ea spune ca este necesara o analiza in care sa fie ascultate punctele de vedere ale tuturor.

”Asa cum v-am spus si ieri, suntem intr-un proces de evaluare a prioritatilor din minister si din domeniul justitiei. Imi doresc foarte mult sa ne asezam cu totii la aceeasi masa astfel incat sa gasim cele mai bune solutii pentru bunul mers al justitiei. Voi incepe de luni acel dialog de care va spuneam, o sa incerc sa vorbesc cu toata lumea, inclusiv cu mediul civic, cu mass-media, cu jurnalistii care sunt acreditati pe domeniul justitiei, cu ONG-urile, cu asociatia judecatorilor, cu uniunea judecatorilor, practic cu toata lumea”, a afirmat Birchall, scrie News.ro.

Intrebata daca va tine cont si de parerile CSM, avand in vedere ca fostul ministru al Justitiei nu a tinut cont la OUG 13, Ana Birchall a raspuns: ”In legatura cu aceasta ordonanta, punctul de vedere al Guvernului a fost suficient de clar si este punctul de vedere care va fi sustinut in Parlament in dezbaterile care vor avea loc in perioada urmatoare. Aceasta ordonanta a fost abrogata si acesta este punctul de vedere al Guvernului pe aceasta tema."

"In rest, eu imi doresc sa ne asezam cu calm, cu echilibru, cu transparenta, cu profesionalism, folosindu-ne fiecare expertiza pe care noi o avem, astfel incat sa facem o analiza si a codurilor. Mie nu mi se pare normal ca sa putem sa decidem noi ce decizie a CCR este obligatorie si ce decizie nu este obligatorie. Eu imi exprim regretul ca anul trecut, cand s-au transpus in legislatia nationala anumite decizii ale CCR, nu au fost armonizate toate prevederile”.

Chestionata ce parere are despre faptul ca protestatarii cerut sa nu se ajunga la reducerea pedepsei pentru cei condamnati pentru fapte de coruptie, ministrul interimar al Justitiei a spus ca nu raspunde la intrebari punctuale, avand nevoie de un ragaz pentru a vorbi cu toata lumea. ”Nu am putut sa ma uit la cate legi sunt, dar principiul este acelasi: apararea drepturilor omului in Romania, dar si instrumentele legale necesare pentru cei care trebuie sa lupte impotriva coruptiei dar si sa se aplice legea”, a mai spus ministrul.

„Aveti promisiunea mea ca nu o sa fac nimic care sa impiedice lupta impotriva coruptiei, e un lucru asumat de Guvern”, a declarat Ana Birchall. In privinta posibilitatii de a merge in Piata Victoriei, Ana Birchall a afirmat: ”Eu cred ca a avea un dialog sub orice forma este important si e un lucru pe care eu l-am promovat de fiecare data”. Ea a spus ca toti cei care vor sa ii faca sugestii o pot face inclusiv pe pagina sa de facebook.

Intrebata daca va cere sa ramana ministru al Justitiei, Ana Birchall a spus ca „este a doua zi si deja incep speculatiile”. „Am venit aici pe o perioada determinata, cu doua doua obiective: asigurarea bunului mers al activitatii curente al ministerului si sa ii aduc pe toti la aceeasi masa”, a precizat ministrul interimar. Ana Birchall a mai spus ca i-a rugat pe ”mama si taticu” sa nu se mai uite la televizor pentru ca s-au spus ”vrute si nevrute” despre ea in aceste zile.

Sursa foto: Jarek2313 | Dreamstime.com