In a douasprezecea zi de proteste fata de Guvern, 30 de tineri au ales sa-si manifeste nemultumirile fata de actuala conducere a executivului alergand 42 de kilometri in Piata Victoriei, pe trotuarele bulevardelor Kiseleff, Aviatorilor si in jurul Palatului Victoria, dand, astfel, 21 de ture pe un traseu in forma de "V”, de la "victorie”.

Imbracati in echipamente sportive pentru a avea lejeritate in miscari, dar si pentru a rezista mai bine celor opt grade cu minus, protestatarii au purtat drapele si benzi albe cu sloganul „#rezist”, scrie News.ro.

„Maratonul democratiei” s-a incheiat dupa aproximativ sase ore, cand patru dintre maratonisti au reusit sa duca la bun sfarsit kilometrii propusi.

Tinerii s-au adunat inca dinainte de ora stabilita pe trotuarul de la Muzeul Antipa, pentru a-si face incalzirea, pana la ora 15.00, cand avea sa inceapa "cursa importanta”, spun ei. Acestia au facut cunostinta si au stabilit pe loc detaliile traseului. Numarand pana la trei, Horia Vasilief, initiatorul maratonului, a dat, apoi, startul.

Horia, care a fost la toate protestele din Piata Victoriei, este de parere ca printr-un protest curat si prin miscare poate fi initiata o "schimbare adevarata” in tara, declarandu-se convins ca vor duce la capat cei 42 de kilometri.

Maratonistul a afirmat ca ideea i-a venit pornind de la protestele care s-au transformat intr-un maraton, desfasurandu-se deja de 12 seri consecutiv, bazandu-se inclusiv pe legenda maratonului, care spune ca un mesager grec a alergat 42 de kilmetri pana la Atena pentru a anunta victoria razboiului cu persii.

Astfel, cei 30 de maratonisti au alergat, in urmatoarele ore, pe trotuarul bulevardului Aviatorilor, pana la Aleea Modrogan si inapoi, luand-o pe Kisellef spre Aviatorilor si retur, dupa care au inconjurat cladirea Guvernului si au repetat traseul de 21 de ori.

Primele proteste in Piata Victoriei au avut loc in 31 ianuarie, in noaptea in care Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta privind modificarea codurilor penale si proiectul de lege privind gratierea unor pedepse. In cele douasprezece zile de proteste, numarul record de manifestanti a fost atins duminica, peste 280.000 de oameni protestand chiar in ziua in care Guvernul a abrogat Ordonanta de Urgenta privind codurile penale.

Oamenii au spus ca nu vor renunta la proteste, pentru ca Guvernul a mintit, a facut un abuz adoptand o ordonanta de urgenta pentru a schimba prevederi din codurile penale, in beneficiul unor politicieni, si trebuie sa raspunda pentru ce a facut si sa isi dea demisia.