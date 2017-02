Protestul din Piata Victoriei, la care au participat apoximativ 3.000 de persoane, pentru a douasprezecea seara la rand, s-a incheiat dupa aproape cinci ore, timp in care oamenii au scandat in ritm de tobe "DNA, sa vina sa va ia", "Zi de zi aici vom fi" si "Hotii”.

Manifestantii au scandat "Demisia", "Rezistam, nu plecam", "Uniti, salvam toata Romania", "PSD ciuma rosie", "Zi de zi aici vom fi”, "Romania, trezeste-te!", "La inchisoare, nu la guvernare", scrie News.ro.

De asemenea, oamenii au scandat in ritm de tobe si de tamburine "DNA, sa vina sa va ia" si "Hotii”. Ei au huiduit si au suflat in vuvuzele.

Mai multi manifestanti au desfasurat un steag tricolor de mari dimensiuni, cu care s-au plimbat prin multime.

Oamenii au agitat steaguri si au afisat pancarte pe care scria "Intrebare: Ce nu ati inteles din sintagma «Abrogati si plecati»?”, "Somnul natiunii naste monstri”, "CCR, rusine! N-ai judecat pentru Romania!”, "M-am saturat sa fiu condus de cleptomani si mincinosi! #Rezist”, "Votati OUG 14”, "Demisia! Nu putem sta sa va pazim noapte de noapte!", "#rezist. Ghinion", "Hotii la puscarie".

Protestatarii au inceput sa plece dupa ora 22.00, cand multimea a cantat imnul national, cu telefoanele aprinse.

Cel mai mare numar de participanti - aproximativ 3.000 - a fost in jurul orei 21.00.

Manifestantii au anuntat ca se vor intoarce in Piata Victoriei duminica, pregatind "Operatiunea tricolorul”. Ei si-au propus ca la ora 21.00 sa formeze un tricolor uman in fata Guvernului cu ajutorul materialelor sau hartiilor de culoare rosie, galbena si albastra.

Circulatia rutiera in Piata Victoriei a ramas deschisa in timpul protestului doar prin fata sediului Guvernului spre bulevardul Aviatorilor, celelalte strazi adiacente fiind inchise. La finalul manifestatiei, traficul rutier a fost redeschis.

Inaintea manifestatiei de sambata, aproximativ 30 de tineri au alergat in jurul cladirii Palatului Victoria, imbracati in echipament sportiv, unii dintre ei purtand steaguri. Participantii la "maratonul democratiei” au spus ca aceasta este forma lor de protest fata de Guvern si ca prin miscare vor sa inceapa "schimbarea Romaniei".

In cele 12 zile de proteste din Piata Victoriei, numarul record de manifestanti a fost atins duminica trecuta, peste 280.000 de oameni protestand chiar in ziua in care Guvernul a abrogat Ordonanta de Urgenta privind codurile penale. Oamenii au spus ca nu vor renunta la proteste, pentru ca Guvernul a mintit, a facut un abuz adoptand o ordonanta de urgenta pentru a schimba prevederi din codurile penale, in beneficiul unor politicieni, si trebuie sa raspunda pentru ce a facut si sa isi dea demisia.

Sursa foto: Wall-Street.ro