Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate din Politia Romana este unitatea specializata ce are atributii in domeniul combaterii traficului de droguri, de persoane, criminalitatii informatice, spalarii banilor si finantarii terorismului. In intreaga tara exista 15 brigazi, 28 de servicii si 4 laboratoare de analiza si profil al drogurilor, scrie News.ro.