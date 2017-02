Institutii media precum BBC, Associated Press, Deutsche Welle, The New York Times, CNN, Euronews, dar si din Rusia, China, Spania, Italia, Serbia si-au trimis corespondenti la Bucuresti inca din 31 ianuarie, prima zi a protestelor, cand mii de demonstranti au iesit seara in strada si au manifestat fata de controversata Ordonanta a Guvernului de modificare a Codurilor penale.

Televiziunile din Marea Britanie, SUA, China si corespondenti de presa locali au relatat zi de zi, in direct, evolutia evenimentelor de la Bucuresti si din tara, care au culminat cu abrogarea OUG 13 si demisia ministrului Justitiei. Jurnalistii straini au ramas conectati la ceea ce se intampla in Romania si dupa ce Guvernul a abrogat OUG 13, dar sute de mii de romani au continuat sa protesteze in Piata Victoriei din Bucuresti si in mai multe orase, scrie News.ro.

Manifestatiile au fost transmise in direct, din mijlocul pietelor, de publicatiile straine, iar imaginile cu protestatarii care au aprins telefoanele mobile, lanterne si brichete au fost cele mai promovate de catre presa internationala. Pe pagina de Facebook a BBC imaginile cu "protestul luminii" au inregistrat peste 2,8 milioane de vizualizari. Nick Thorpe a relatat pentru BBC atmosfera din Romania legata de deciziile Guvernului si a stat de vorba cu seful Senatului, Calin Popescu-Tariceanu.

"A admis ca modul de comunicare din partea Guvernului a fost stangace, dar a apreciat ca deciziile au fost bine intentionate”, a transmis Nick Thorpe. "Tariceanu, fost prim-ministru, a respins ipoteza larg raspandita in tara conform careia acest conflict este intre oficiali corupti si o societate care isi doreste sa lupte impotriva coruptiei”, continua jurnalistul. "Imi pare rau sa o spun, dar sistemul judiciar din Romania nu este independent si aceasta este o chestiune care trebuie rezolvata in viitor”, a declarat Tariceanu si a facut vobire despre cum procurorii, in special cei de la Directia Nationala Anticoruptie, au o legatura stransa cu serviciile secrete.

Jurnalistul mai scrie ca argumentele lui Tariceanu sunt total opuse fata de cele ale sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, care intr-un interviu a sustinut ca sistemul judiciar este independent, iar DNA a cercetat politicieni atat de la Putere, cat si din Opozitie. Kovesi a subliniat ca DNA ar fi fost fara putere daca ordonanta intra in vigoare. Tot pentru BBC, reporterul Steve Rosenberg a transmis din mijlocul multimii adunate in Piata Victoriei ca Guvernul nu ar fi dat inapoi in privinta ordonantei de urgenta fara presiunea strazii. "Puterea poporului a fost decisiva in acest caz”, comenteaza el si aminteste de eforturile in lupta anticoruptie din ultimii ani din Romania.

Corespondentul din Romania pentru Associated Press, Alison Mutler, a transmis ca romanii nu renunta la protestele din strada, in ciuda gerului si a faptului ca Guvernului a aborgat ordonanta hulita. AP vorbeste si despre manifestatia de la Cotroceni si puncteaza ca cei aflati acolo cer demisia presedintelui Klaus Iohannis, pe care il considera principalul vinovat de criza politica. Deutsche Welle a filmat protestul din Piata Victoriei si a remarcat faptul ca au iesit in strada sute de mii de oameni impotriva ordonantei care slabeste legislatia anticoruptie.

"Este cea mai mare demonstratie din tara de la prabusirea regimului comunist. Guvernul a abrogat ordonanta, dar protestele continua”, spune Deutsche Welle. Si reporterii Rick Lyman si Kit Gillet de la The New York Times au venit in Piata Victoriei sa stea de vorba cu oamenii si surprind nemultumirile legate de faptul ca toate aceste evenimente au dat la presiunea strazii un singur ministru demisionar, cel al Justitiei, Florin Iordache. De asemenea, The New York Times a publicat vineri si un articol in limba romana - ”In Romania, tentaculele coruptiei cuprind viata de zi cu zi”, cu marturii ale romanilor despre coruptie.

"Ordonanta a fost abrogata, amendamentele sunt deja istorie, dar protestatarii continua sa nu aiba incredere in prim-ministrul Sorin Grindeanu”, a transmis si David Chater pentru Al Jazeera. Jurnalistul considera ca protestele au insemnat o lupta pentru supravietuire pentru PSD, formatiunea de stanga aflata la Putere, si vorbeste despre faptul ca vietile romanilor au fost afectate dintotdeauna de coruptie. Jurnalistii de la CCTV, China, redau o declaratie a ministrului de Externe, Teodor Melescanu, care a sustinut ca in Romania va avea loc o dezbatere pe temele fierbinti din aceste zile si chiar se va solicita sprijinul UE pentru lamuriri.

Corespondentii din Romania pentru CNN, Elizabeth Roberts si Cristiana Moisescu, au transmis faptul ca prim-ministrul Sorin Grindeanu intentioneaza in continuare sa modifice Codurile penale, dar prin lege dezbatuta in Parlament. Este prezentata si atmosfera din Parlamentul Romaniei cand presedintele Klaus Iohannis s-a adresat pe aceasta tema. Euronews a stat de vorba cu mai multi tineri care promit sa vina in Piata Victoriei din Capitala in fiecare zi si solicita demisia Guvernului. Euronews face referire si la acuzatiile lansate de sustinatorii Executivului, conform carora cei din piata au fost platiti sa protesteze.

Pentru Euronews a facut declaratii si actorul si cantaretul Tudor Chirila: "Politicienii incearca sa scape de condamnare. Dupa parerea mea, despre asta este vorba, deoarece ei nu vor sa stea de vorba cu oamenii. Nu vor un dialog”, a spus el. Cotidianul britanic The Guardian a solicitat romanilor sa transmita de ce protesteaza. "Daca protestati in Romania, am vrea sa ne spuneti de ce”, era pe 3 februarie anuntul din articolul semnat de Carmen Fishwick.

Jurnalistul David Connett a scris pe 4 februarie in The Guardian ca premierul Sorin Grindeanu a retras controversata ordonanta in urma protestelor. "Prim-ministrul, Sorin Grindeanu, a spus in sedinta de duminica de la Guvern, ca OUG 13 va fi abrogata, dupa ce aproximativ 140.000 de demonstranti au protestat in fata cabinetului”, a scris Connett. Cotidianul francez Le Monde a titrat: "Liviu Dragnea, le visage de la corruption roumaine”. Articolul este semnat de Jean-Baptiste Chastand si Mirel Bran (corespondentul publicatiei la Bucuresti).

In articolul “Liviu Dragnea, imaginea coruptiei romanesti”, jurnalistii il caracterizeaza pe seful PSD: “Dupa modelul liderilor ultraconservatori unguri si polonezi, acest politican de stanga afiliat Socialistilor europeni, a profitat pentru a-si acuza opozantii ca sunt manipulati de miliardarul american de origine ungara George Soros, care finanteaza organizatii ale societatii civile din Europa de Est prin fundatia sa. Si nu ezita sa joace cartea nationalismului, plangandu-se de influenta Bruxelles-ului sau companiilor straine, ceea ce este rar intr-o tara proeuropeana”, noteaza cotidianul francez.

“Ordonantele de urgenta menite sa gratieze o multime de oficiali condamnati si sa dezincrimineze abuzul in serviciu de nivel scazut, pe care proteste in masa au obligat Guvernul sa le retraga, au fost o tradare a poporului roman de catre conducatorii sai”, comenteaza The Financial Times. Alti jurnalisti au intervievat si reprezentantii institutiilor care lupta impotriva coruptiei: procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul general, Augustin Lazar. Andrew Byrne si Neil Buckley, jurnalisti la The Financial Times, au scris despre “republica procurorilor” si despre eticheta “coruptia ucide, in articolul “The week revolution returned to Romania”.

Kovesi a acordat un interviu si pentru publicatia olandeza NRC Handelsblad, in care a vorbit despre faptul ca OUG 13 ar fi creat un precedent periculos si ar fi afectat activitatea DNA. Tot ea, pentru La Repubblica, s-a declarat nemultumita ca abrogarea actului normativ nu rezolva intentiile initiale ale Guvernului si contine "formulari declarate neconstitutionale de CCR”.

Jurnalistii spanioli de la El Pais l-au intervievat pe procurorul general Augustin Lazar, care a afirmat: "Aceasta ordonanta a fost conceputa pentru a avea anumiti beneficiari concreti, selectati. S-au gandit ca este o idee buna sa salveze pe cineva care are un proces in desfasurare chiar acum. Iar asta se numeste conflict de interese”. De asemenea, au prezentat si transmis de la protestele din Romania postul german ARD, N1 (Serbia), China Noua, Reuters, AFP, CNN Balcani, posturi din Rusia, din Bulgaria, jurnalisti independenti. Despre protestele antiguvernamentale din Romania a retalat si canalul Telesur, care emite pentru tari din America de Sud.