Peste 30.000 de oameni se aflau, in jurul orei 21.30, in Piata Victoriei, care este complet blocata, manifestantii ocupand si zona din fata Guvernului, unde jandarmii au inlaturat gardurile metalice pe care le pusesera. Circulatia rutiera este complet blocata iar la ora 21.00 protestatarii au realizat un drapel uman..

Oamenii sufla in vuvuzele si scandeaza "ALDE si PSD aceeasi mizerie", "Hotii" si "Demisia", "PSD, ciuma rosie", "Jos Guvernul", "DNA sa vina sa va ia", "Noaptea, ca hotii". Oamenii continua sa vina in grupuri mari, in pofida frigului, la aceasta ora in Capitala fiind minus 6 grade, informeaza news.ro.

Unii manifestanti au la maini banderole cu mesajul "#Rezist", dar si caciuli pe care au lipit eticheta cu mesajul "#Rezist".

In Piata Victoriei au reaparut, duminica seara, manechinele imbracate in zeghe, care au fetele lui Liviu Dragnea, Sorin Grindeanu, Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu si Ion Iliescu.

De asemenea, pe cladirea BRD si pe acoperisul Muzeului Taranului Roman sunt proiectate din nou mesajele manifestantilor din Piata Victoriei: "#Rezist", "#Tara rezista", "#Hotii", precum si numele oraselor in care au loc proteste.

La ora transmiterii acestei stiri, circulatia rutiera este complet blocata in Piata Victoriei.

Manifestantii au creat "cel mai mare tricolor uman". Manifestantii au fost rugati sa aduca o sursa de culoare - rosu, galben si albastru - si o lanterna. Organizatorii spun ca vor distribui coli de hartie in cele trei culori, care la ora 21.00 sa fie luminate cu lanternele si cu blit-urile telefoanelor mobile. Conform postarilor de pe pagina de Facebook a evenimentului, toate dosarele si colile colorate ar urma sa fie donate, saptamana viitoare, unor scoli si gradinite aflate la marginea Bucurestiului.

Sursa foto mai sus: Dan Mihai Balanescu

Proteste si in marile orase

Peste 7.000 de oameni s-au strans la protestul de la Sibiu, ei marsaluind pe strazile din oras, unde grupuri de manifestanti continua sa li se alature. Numarul protestatarilor a crescut semnificativ, in pofida frigului, si la Cluj-Napoca, Iasi, Brasov si Timisoara.

Peste 7.000 de persoane participa la protestul de la Sibiu, oamenii marsuluind pe strazile orasului, iar la trecerea coloanei de manifestanti alti protestatari li se alatura. Oamenii scandeaza ”Guvern de hoti si mafioti” si vor urma un traseu de cinci kilometri prin cartiere.

La ora transmiterii acestei stiri, oamenii au strabatut deja cam o treime din traseu.

Pe bulevardele pe care urmeaza sa le strabata coloana de manifestanti sunt zeci de persoane care asteapta sa se alature protestului.

Sibienii spun ca vor continua sa protesteze, astfel incat politicienii sa inteleaga ca trebuie sa guverneze cinstit.

Unii dintre cei care participa la mars au fost prezenti si duminica la pranz la ”protestul prin cultura”, unde peste o suta de persoane au citit in Piata Mare din Sibiu.

Si la Cluj-Napoca, numarul protestatarilor a ajuns la aproximativ 6.000 si continua sa creasca in conditiile in care manifestantii au plecat in mars pe strazile din oras.

O situatie similara este si la Brasov, unde la ora transmiterii acestei stiri peste 1.500 de persoane marsaluiesc prin centrul orasului, ei purtand un steag tricolor urias si scandand ”Nu stati la caldura si pe voi va fura”.

La Iasi, numarul manifestantilor s-a dublat, ajungand la peste 2.000. Iesenii protesteaza in continuare in Piata Unirii, scandand lozinci impotriva Guvernului.

Aproximativ 5.000 de oameni s-au adunat si la protestul din Piata Victoriei din Timisoara.

Printre acestia se afla si reprezentanti ai Asociatiei Surzilor din Timisoara, anuntul fiind facut de organizatori, cei prezenti in Piata Victoriei strigand ”Respect” si ”Cinste lor”.

De asemenea, organizatorii au anuntat lansarea platformei Timisoara civica, prin care vor fi monitorizate actiunile liderilor din administratia locala si administratia nationala. Acestia au mai spus ca in fiecare seara vor sta in Piata Victoriei si ca ii asteapta pe timisoreni, la ora 19.00, in acest loc, macar pentru o jumatate de ora.

”S-ar putea ca printr-un gest inconstient legea rusinii sa intre in vigoare printr-o decizie a Parlamentului. Nu vom permite ca aceasta lege sa intre vreodata in vigoare. Sa se auda asta!”, au transmis organizatorii.

Totodata, in Piata Victoriei din Timisoara au fost citite si revendicarile din ”Proclamatia Romania 2017+”.

Cei mai multi dintre protestatari poarta steaguri tricolore, iar unii pancarte cu mesaje impotriva Guvernului. Pancartele folosite la protestele de la Timisoara vor fi prezentate intr-o expozitie la Memorialul Revolutiei.

Alte cateva sute de persoane protesteaza si in alte orase din tara, intre care Galati, Craiova si Alba Iulia.