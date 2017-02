O delegatie numeroasa de cineasti romani a protestat in tacere, duminica seara, la Berlinale Palast, cu doua pancarte pe care au scris "Romanian Cinema #resist", alaturandu-se astfel protestelor din tara. Regizorul Tudor Giurgiu a publicat un video cu momentul protestului, care a fost vizualizat de peste 100.000 de internauti, conform News.ro.

Un protest similar a fost si la gala BAFTA, unde actorul Levente Molnar, protagonist in lungmetrajul "Fiul lui Saul", castigator duminica seara la categoria "cel mai bun film strain" la gala premiilor de film britanice, a afisat la sosirea pe covorul rosu mesajul #rezist.

Anul acesta la Berlinala, lungmetrajul ”Ana, mon amour”, de Calin Peter Netzer, a fost selectat in competitia oficiala a celei de-a 67-a editii a Berlinalei. Tudor Aaron Istodor este unul dintre cei zece tineri actori europeni selectati in programul Shooting Stars, organizat intre 10 si 13 februarie, de European Film Promotion (EFP), si ajuns la cea de-a 20-a editie, in cadrul Festivalului de la Berlin.

Romania va fi reprezentata la Berlin si de sapte cineasti - regizoarea Ilinca Calugareanu, actorul Alexandru Potocean, regizoarea Ioana Mischie, producatoarea Andra Popescu, operatoarea Carmen Tofeni, distribuitorul de film Matei Truta si scenarista Monica Stan - in sectiunea Berlinale Talents, de proiectul ”The Deer”, de Bogdan George Apetri, selectat sa participe la Co-production Market, si de sase filme autohtone, care vor fi proiectate la standul tarii noastre din cadrul evenimentului. Cea de-a 67-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin are loc in perioada 9 - 19 februarie 2017.

