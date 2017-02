Casele de pariuri au aparut in Romania in 1996, cand un grup de investitori din Cipru a deschis primele agentii. In ultimii 7 ani, aceasta piata a crescut de peste ori ori, numarul agentiilor de pariuri depasind nivelul de 5.000 de unitati si o cifra de afaceri de peste 1 miliard de lei.

Veniturile firmelor de profil a fost in 2010 de 354 milioane de lei. In 2015, cifra a ajuns la 1,4 miliarde de lei, iar datele estimative din 2016 arata ca afacerile din acest sector au trecut de 1,5 miliarde lei. Numarul agentiilor de pariuri sportive a depasit nivelul de 5.000 de unitati, dupa ce in 2015, erau inregistrate oficial 4844 de unitati, conform unei analize Keysfin.

Analistii spun ca „2014 a reprezentat un varf pentru piata pariurilor sportive”. Daca in 2010 erau inregistrate la Registrul Comertului 67 de firme cu 2770 angajati, in 2014 se ajunsese la 126 de companii cu 12.661 de salariati.

In anul 2015, firmele s-au orientat spre optimizarea castigurilor, profitabilitatea crescand cu peste 40 de milioane de lei.

„In 2015 putem spune ca piata a inceput sa se maturizeze. De la dezvoltarea extrem de rapida din anii anteriori, firmele s-au orientat spre optimizarea castigurilor. Chiar daca afacerile s-au temperat fata de anul anterior, profitabilitatea a crescut la nivelul record de 173,1 milioane lei, cu peste 40 de milioane de lei peste nivelul din anul 2014. Anul trecut, piata a urmat aceeasi traiectorie, de a se concentra pe profituri decat pe deschiderea de noi agentii. Scaderea TVA, care a lasat mai multi bani in buzunarele romanilor, a influentat si ea, in sens pozitiv, afacerile din acest sector”, au explicat analistii.

Analistii estimeaza ca in anul 2016, veniturile caselor de pariuri au depasit pragul de 1,5 miliarde de lei, iar pentru 2017 anticipeaza un rezultat, cel putin la fel de bun.

„Piata pariurilor sportive a crescut spectaculos pe fondul cresterii apetitului romanilor pentru acest tip de activitate. Scaderea interesului pentru jocurile de tip Loto sau Bingo si investitiile masive in publicitate facute de casele de pariuri au influentat comportamentul de consum in acest sector. Microbistul roman, asaltat cu zeci de reclame la TV, radio, in presa scrisa si pe internet, a fost atras tot mai mult in mirajul pariurilor, o influenta semnificativa fiind marcata si de Campionatul European de Fotbal din Franta, unde si Nationala Romaniei a fost prezenta, chiar daca fara prea mare succes”, au mai spus analistii KeysFin.

Asociatia Patronatelor Operatorilor de Pariuri din Romania, Romanian Bookmakers, pune cresterea cifrei de afaceri din acest sector pe seama dezvoltarii pariurilor la distanta (online).

“O masura reala a cifrelor de afaceri pe acest tip de joc o vom avea abia incepand cu 2016, cand au fost legiferate de statul roman. Pana la finalul lui 2015, cand a fost modificata legislatia, platformele de pariuri online au operat nelegal in Romania, nu au platit taxe si au exercitat o concurenta neloiala operatorilor de pariuri in agentii”, a declarat Doru Gheorghiu, directorul executiv al Romanian Bookmakers.

Potrivit patronatului, operatorii de pariuri traditionali au o contributie anuala la bugetul de stat estimata la 120 milioane de euro si un total de aproximativ 16.000 de angajati in aceasta industrie.

Care sunt liderii de pe piata pariurilor sportive

Ultimele date oficiale disponibile de la Ministerul Finantelor si Registrul Comertului arata ca cele mai multe unitati de pariuri sportive (999) erau operate de Total Bet. In clasamentul firmelor cu cele mai multe puncte de lucru s-au situat, in ordine, Bet Active Concept SRL (778), Superbet Interactive (559), Hattrick PSK (675), Stanley Bet (353), Direct Sport Bet (351) si Winner SRL (204). Analiza Keysfin a inclus toate informatiile publice raportate de firmele din piata de pariuri sportive.

In plus, sunt multe companii care isi desfasoara activitatea exclusiv pe internet, pe baza licentelor asigurate de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc. De pe site-ul http://onjn.gov.ro/ puteti afla lista firmelor care sunt acreditate sa ofere servicii de pariuri pe internet. La nivel de cifra de afaceri, datele de bilant comunicate la Ministerul Finantelor arata ca, desi avea numai 103 agentii, Max Bet SRL a avut cea mai mare cifra de afaceri (326 milioane lei).

In clasamentul business-urilor din acest sector, urmeaza Serious Bet SRL (167,8 milioane lei), Right Betting SRL (121, 1 milioane lei), Baum SRL (97,2 milioane lei), Noreply Mozzart SRL (93,5 milioane lei).

Potrivit Asociatiei Patronatelor Operatorilor de Pariuri din Romania, Romanian Bookmakers, piata pariurilor sportive este una dintre cele mai bine reglementate din economia romaneasca.

"In acest moment, legislatia impune tuturor firmelor licentiate sa se conecteze la un server oglinda. Toate pariurile sunt contorizate de catre Oficiul National pentru Jocuri de Noroc", a declarat Doru Gheorghiu, directorul executiv al Romanian Bookmakers.

Analistii sunt de parere ca piata pariurilor poate reprezenta un exemplu concret despre cum poate fi eliminata evaziunea fiscala prin intermediul colaborarii dintre mediul de afaceri si stat.

PARIURILE DAU DEPENDENTA?

Potrivit unor date din presa, peste un milion de romani, adica 5% din populatie, pariaza in mod constant pe rezultatele din fotbal, baschet, tenis, box, hochei si curse de caini. Pariurile sportive pot da dependenta, spun psihologii.

"Nu e o afectiune frecventa in Romania, daca privim rata altor tari din Uniunea Europeana. Romania se incadreaza in marja europeana a procentului de jucatori care au depasit ceea ce numim linia divertismentului, respectiv 0,6% din populatia de peste 18 ani. Marja europeana acceptata ca normala, daca ne putem referi cu acest termen in relatie cu jocul patologic, este de 0,5 – 6%", afirma Steliana Rizeanu, psihoterapeut specializat in dependenta de jocurile de noroc. "Peste 90% din pacienti sunt barbati, iar majoritatea nu cauta vindecarea, ci echilibrul, parierea responsabila. Ceea ce nu e un lucru tocmai rau", a mai precizat aceasta.

Romanian Bookmakers a lansat un program benevol, denumit „Joc Responsabil”, care ofera asistenta celor care joaca mai mult decat trebuie, printr-o serie de instrumente oferite gratuit.

"In acest program este implicata o echipa de 10 psihologi, printre care si dr. Cristian Andrei. Exista o linie telefonica de tip linie verde care poate fi apelata de jucatori. Multe amanunte despre program sunt disponibile pe www.jocresponsabil.ro”, a mai afirmat dr. psiholog Steliana Rizeanu, coordonator al programului.

KeysFin ofera servicii de business information si credit management dedicate mediului de afaceri, de la rapoarte de credit, monitorizare, analiza competitiei, la studii si analize de sector necesare companiilor.

Sursa foto: GSerban / Shutterstock