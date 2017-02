In cursul anului 2016, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a efectuat, in medie, 1.175 de interventii in fiecare zi, in crestere cu 8 la suta fata de 2015, anunta Ministerul Afacerilor Interne. Pompierii au salvat 8.406 persoane, dintre care 1.276 de copii, si au asistat medical 371.401 de oameni, media zilnica a interventiilor SMURD fiind 987. Valoarea bunurilor protejate sau salvate depaseste suma de 2,73 miliarde lei, potrivit evaluarii IGSU.

Pe parcursul anului 2016, la nivel national au fost inregistrate 429.003 urgente (in medie 1.175 pe zi), in crestere cu 8 la suta fata de anul 2015, in special ca urmare a cresterii solicitarilor de raspuns pentru prim ajutor medical calificat, se arata in evaluarea IGSU. Pentru gestionarea interventiilor, unitatilor subordonate IGSU le-au fost atribuite, prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta - 112, 933.622 apeluri de urgenta, cu o medie de 2.558 apeluri pe zi, ceea ce reprezinta aproape 15 la suta din totalul apelurilor reale transferate agentiilor specializate de interventie, conform News.ro.

In medie, fiecare dispecer a gestionat 31 de apeluri de urgenta pe zi, precizeaza reprezentantii IGSU. Din numarul total al urgentelor inregistrat la nivel national, 421.804 au fost gestionate de catre serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta, cu o medie zilnica de 1.155 interventii, cele mai multe fiind efectuate de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov - 86.143.

In urma misiunilor derulate in cooperare cu Politia, Jandarmeria, Politia de Frontiera, Ministerul Apararii Nationale, in 2016 au fost salvate 8.406 persoane (7.130 adulti si 1.276 copii) si protejate bunuri in valoare de peste 2,73 miliarde lei, potrivit evaluarii ISU. In functie de tipurile situatiilor de urgenta, echipajele de salvatori au intervenit la 359.975 solicitari de asistenta medicala de urgenta si descarcerare (84 la suta din totalul interventiilor), 27.804 incendii - 6,5 la suta, 16.111 actiuni pentru protectia comunitatilor - 3,7 la suta, 8.787 asistenta persoane - 2 la suta si 16.326 alte situatii de urgenta - 3,8 la suta.

Potrivit IGSU, serviciile mobile de urgenta, reanimare si descarcerare (SMURD) au actionat, in medie, la 987 cazuri pe zi, acordand prim-ajutor si asistenta medicala de urgenta unui numar de 336.544 adulti si 34.857 copii, pentru urmatoarele afectiuni: medicale generale - 46 la suta, traumatisme - 26 la suta, boli cardiace - 6 la suta, afectiuni neurologice-psihiatrice - 6 la suta, prim-ajutor la accidente rutiere - 5 la suta, intoxicatii - 5 la suta, precum si alte afectiuni - 6 la suta. Fata de anul 2015, numarul cazurilor de urgenta la care au participat echipajele SMURD a crescut cu 6 la suta, arata reprezentantii IGSU, care precizeaza ca timpul mediu de raspuns al echipajelor SMURD a fost de 11 minute, mentinandu-se constant fata de anul precedent.

Cele mai multe interventii SMURD au fost efectuate de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov - 75.434 (aproximativ 21 la suta din total), urmat de inspectoratele pentru situatii de urgenta ale judetelor Mures - 18.571 (5 la suta), Cluj - 13.804 (4 la suta) si Sibiu - 12.764 (4 la suta)

Referitor la stadiul de operationalizare SMURD, acesta functioneaza pe intreg teritoriul national, media zilnica a resurselor aflate in interventie fiind de 292 echipaje de prim ajutor calificat, 27 echipaje de terapie intensiva mobila si opt echipaje de terapie intensiva neo-natologica, mai arata IGSU.

In 2016 au fost inregistrate, la nivel national, 27.804 incendii (in medie 76 pe zi). Cele mai multe s-au manifestat la vegetatie uscata (40 la suta), locuinte (24 la suta) si anexe gospodaresti (9 la suta). In functie de zona, cele mai multe au fost in regiunea Bucuresti-Ilfov si in judetele Constanta, Teleorman, Dolj si Olt.

Din totalul incendiilor, 26 la suta au fost provocate, in principal, de exploatarea echipamentelor electrice defecte sau improvizate, 17 la suta de cosurile de fum defecte sau necuratate, 14 la suta de utilizarea focului deschis, 9 la suta de actiunile intentionate si 7 la suta de mijloacele de incalzire defecte sau improvizate.

In urma incendiilor, 258 persoane au murit, iar alte 659 au suferit diferite traume. Timpul mediu de raspuns in cazul incendiilor a fost de 13 minute, in scadere cu un minut fata de anul precedent, potrivit IGSU. In anul 2016, au fost inregistrate 6.803 incendii la locuinte, in medie 19 locuinte fiind afectate zilnic de incendii.

Activitatile de prevenire au fost intensificate pe parcursul anului trecut, precizeaza IGSU, astfel incat, la nivel national, au fost derulate 67.525 controale, in crestere cu 13 la suta fata de anul 2015. Acestea au condus la identificarea a 229.090 deficiente, peste 48.500 fiind inlaturate operativ pe timpul derularii activitatilor in teren. Pentru incalcarile la normele specifice s-au aplicat 19.723 amenzi, in cuantum de 40.329.387 lei si 139.461 avertismente.

In domeniul de referinta, au fost emise 12.086 avize si autorizatii de securitate la incendiu si protectie civila, 11.588 (96 la suta) reprezentand numarul avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu. Solicitarile pentru obtinerea acestor acte administrative, adresate structurilor de specialitate din cadrul inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta si ale Bucuresti - Ilfov, au inregistrat o crestere semnificativa fata de anul 2015, respectiv de 49 la suta, precum si de 65 la suta fata de anul 2014.

Comparativ cu anul 2006, se constata o crestere de 15 ori a numarului apelurilor transferate Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, de la 63.972 la 933.622, fiind inregistrata, in acelasi timp, si o crestere semnificativa a ponderii apelurilor reale alocate institutiei noastre, de la 2,62 la suta in anul 2006 la 14,88 la suta in anul 2016, potrivit evaluarii IGSU.

