A paisprezecea zi de proteste in Piata Victoriei s-a incheiat, numarul maxim de manifestanti fiind atins in jurul orei 21.00, cand peste 500 de persoane au scandat "Demisia", "Hotii", "Nu plecam", au cantat imnul Romaniei si au aprins, in acelasi timp, ecranele telefoanelor mobile.

Pe un frig de minus patru grade, in fata Guvernului s-au adunat, in jurul orei 21.00, peste 500 de oameni, in cea de a paisprezecea zi de proteste fata de ordonanta de modificare a codurilor penale, scrie News.ro.

Demonstrantii au scandat: "Jos Tariceanu, Dragnea si Grindeanu", "PSD, ciuma rosie", "Nu plecam", "Demisia", "Zi de zi aici vom fi".

Pe pancartele manifestantilor se putea citi: "Ce ordonante mai dati la noapte?", "Jos Guviermii", "# rezist", "Noi n-am obosit. Ghinion".

Circulatia rutiera nu a fost blocata in zona. Majoritatea soferilor au claxonat in semn de sustinere pentru manifestanti cand au trecut prin fata Guvernului.

Demonstrantii au fluierat, au batut in tobe, si au suflat in vuvuzele. In piata s-a impartit, ca in fiecare seara, ceai cald, in pahare de plastic, iar tarabele cu fructe si dulciuri oferite gratuit manifestantilor nu au lipsit nici ele. Dupa aproximativ patru ore, manifestatia s-a incheiat.

Duminica, Piata Victoriei a fost plina, in pofida frigului - minus 6 grade. In multime au fost impartite coli A 4 in culorile rosu, galben si albastru, iar la ora 21.00 oamenii au format un tricolor, luminand cu lanternele telefoanelor colile de hartie in cele trei culori.

La ora 21.00, cand a fost format tricolorul uman, in Piata Victoriei s-au aflat peste 30.000 de manifestanti.

In cele 14 zile de proteste din Piata Victoriei, numarul record de manifestanti a fost atins in urma cu o saptamana, cand peste 280.000 de oameni au protestat chiar in ziua in care Guvernul a abrogat Ordonanta de Urgenta privind codurile penale.

Oamenii au spus ca nu vor renunta la proteste, pentru ca Guvernul a mintit, a facut un abuz adoptand o ordonanta de urgenta pentru a schimba prevederi din codurile penale, in beneficiul unor politicieni, si trebuie sa raspunda pentru ce a facut si sa isi dea demisia.