Un studiu dezvaluie cat de mult costa dragostea – de la prima intalnire pana la casatorie. Scopul cercetarii realizate in Marea Britanie de catre Gumtree, inainte de Ziua Indragostitilor este acela de a stabili dimensiunea cantitativa a relatiei romantice in diferitele sale etape, conform Revistei CARIERE .

Autorii studiului au constatat ca de la prima intalnire si pana la unirea destinelor, fiecare partener cheltuie in medie peste 6.300 de lire. Suma include cine romantice, cadouri, mutarea impreuna, precum si costurile pentru ziua cea mare. Expertii estimeaza ca in cazul in care nunta costa 4.300 de lire, partenerii vor trebui sa imparta cate 2.150 de lire pentru organizarea evenimentului.

Sursa foto: Shutterstock/ Syda Productions