Un roman a murit in urma accidentului in lant produs pe Autostrada Paneuropeana din Ungaria, in apropiere de intrarea in Romania, iar alti sase romani care au fost raniti in accident au fost transportati la spitalele din Szeged si Mako, anunta MAE.

Conform informatiilor preliminare comunicate de catre autoritatile ungare de la fata locului, printre persoanele decedate in urma accidentului se afla si un cetatean roman. Sase cetateni romani raniti au fost transportati la unitatile sanitare din Szeged si Mako, anunta MAE. Autoritatile ungare continua cercetarile pentru a stabili circumstantele producerii accidentului si au confirmat identitatea tuturor persoanelor implicate in accident, conform News.ro.

Consulul General al Romaniei la Szeged s-a deplasat la locul accidentului si este in legatura permanenta cu reprezentantii politiei ungare si ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, care participa la interventie. Reprezentantul oficiului consular roman urmeaza sa se deplaseze de urgenta la unitatile medicale mentionate, pentru a obtine informatii suplimentare cu privire la starea persoanelor ranite si pentru a acorda asistenta consulara necesara, mai precizeaza MAE.

Potrivit reprezentantilor DSU, 39 de persoane au fost implicate in accidentul produs miercuri dimineata in Ungaria, la aproximativ doi kilometri de granita cu Romania. Cinci persone au murit, iar 12 au fost ranite, patru din acestea fiind in stare grava, conform sursei citate. Toti ranitii sunt transportati la spitale din Ungaria, la decizia autoritatilor maghiare, au mai mentionat reprezentantii DSU. Accidentul in lant s-a produs miercuri dimineata, in jurul orei 9.00, pe Autostrada Paneuropeana, in Ungaria, la aproximativ doi kilometri de granita cu Romania, pe sensul de mers spre Romania.

