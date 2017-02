”La gaze naturale, odata cu finalizarea procesului de liberalizare, de la 1 aprilie nu mai sunt preturi reglementate si se vor aplica preturile din piata libera ceea ce ar putea genera cresteri de 4-5% la factura consumatorilor casnici”, a spus Havrilet, pentru News.ro.

In ceea ce priveste segentul de energie electrica, factura se va calcula la 1 iulie. ”Pentru electricitate, factura se va calcula la 1 iulie, dar nu estimam o crestere a acesteia pentru ca urmeaza o perioada a anului in care se inregistreaza frecvent un exces de productie de energie electrica care induce preturi mici de natura sa echilibreze preturile mari intalnite in luna ianuarie”, a afirmat Havrilet.

Calendarul stabilit in 2012 prevede liberalizarea completa a preturilor energiei electrice pentru populatie de la 31 decembrie 2017, in conditiile in care, in prezent, 80% din pretul de pe facturile consumatorilor casnici provine din piata libera si 20% este pret reglementat de ANRE. Potrivit calendarului, ponderea energiei din piata libera va ajunge la 90% de la 1 iulie. Liberalizarea preturilor reprezinta o oportunitate pentru jucatorii care vor sa intre pe o piata dominata in prezent de patru companii, care detin cele opt distributii regionale de electricitate: Electrica (Muntenia Nord, Transilvania Sud si Transilvania Nord), Enel (Muntenia Sud, Banat si Dobrogea), E.ON (Moldova) si CEZ (Oltenia).

In sectorul de gaze naturale, pretul la producatorii interni se va liberaliza incepand cu 1 aprilie 2017. Astfel, de la 1 aprilie, Guvernul nu mai poate impune producatorilor preturi de vanzare pentru gazele naturale. In schimb, ANRE va continua sa verifice preturile cu care furnizorii vand gazele catre populatie.

Havrilet estima anul trecut ca dupa 1 aprilie 2017 va avea loc o migrare permanenta a consumatorilor din zona reglementata catre furnizorii care pot oferi gaze naturale la preturi mai bune decat cei actuali. Legislatia actuala prevede ca termen-limita anul 2021 pentru liberalizarea completa a preturilor pentru populatie.

La gazele din productia interna, care au pretul stabilit la 60 lei/MWh, se adauga tariful de inmagazinare, in valoare de 20 lei/MWh, ceea ce duce pretul final la circa 80 lei/MWh. Importurile se realizeaza la preturi de 78 lei/MWh, foarte aproape de pretul gazelor inmagazinate. In ceea ce priveste piata reglementata, in care sunt inclusi consumatorii casnici, pretul de 60 de lei/MWh fixat de guvern este sub cel al gazelor din import, de 78 de lei/MWh.

Sursa foto: Denys Prykhodov / Shutterstock.com