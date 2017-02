In 2016, numarul dosarelor aflate in lucru la DIICOT a fost de 25.657, dintre care 15.334 au fost cauze nou inregistrate in cursul anului. Comparativ cu 2015, cand au existat 22.025 de cauze, cu 13.133 noi, cresterea a fost de 3.632 de cauze de solutionat in 2016 fata de 2015. Din totalul acestor cauze au fost solutionate 13.168, in comparatie cu 11.702 dosare in 2015, conform News.ro.

Anul trecut, 3.866 de inculpati au ajuns in instanta, inregistrandu-se o scadere de 0,67% fata de 2015, cand au fost trimise in judecata 3.892 de persoane. Dintre cei trimisi in judecata anul trecut, 69 au fost achitati definitiv in 34 de cauze. De asemenea, au fost intocmite 1.485 de rechizitorii si acorduri de recunoastere a vinovatiei, in comparatie cu 2015, cand numarul de acestora a fost de 1.156, in crestere cu 28,46%.

Prejudiciul total cauzat in dosarele solutionate in 2016 de procurorii DIICOT a fost de peste 400 de miliarde de lei si peste 30 de miliarde de euro. In ceea ce priveste criminalitatea organizata, DIICOT a solutionat 490 de dosare, dintr-un total de 1.632 de cauze, in scadere cu 8,21% fata de 2015.

In 2016, DIICOT a avut de solutionat 1.727 de dosare privind traficul de persoane, dintre care 853 au fost inregistrate anul trecut. Din cele peste 1.700 de dosare, au fost solutionate 552, in scadere cu 30,42% fata de 2015, cand au fost finalizate 794 de cauze. Dintre cele 552 de dosare, 136 au fost solutionate prin rechizitorii si patru prin acorduri de recunoastere a vinovatiei, in scadere 16,05% fata de 2015.

In dosarele trimise la instanta sunt inculpate 352 de persoane, in scadere cu 24,13% fata de 2015, cand au fost trimisi in judecata 464 de inculpati. Anul trecut, in dosarele DIICOT a fost inregistrat un numar mai mic de victime traficate in vederea exploatarii, respectiv 483, fata de 653 in 2015. Dintre cele 483 de victime, 245 au fost minori, in scadere fata de 2015, cand au fost 254.

La prezentarea bilantului DIICOT, care are loc cu usile inchise, participa presedintele Klaus Iohannis. La reuniune sunt prezenti si ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, procurorul-sef al DNA, Laura Kovesi, vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Cristian Ban, si membri ai CSM.

