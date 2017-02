Aproximativ 20% dintre companiile din Romania vor acorda in acest an tichete sau carduri cadou angajatelor de 8 Martie, arata o analiza publicata vineri de compania Edenred, unul dintre principalii jucatori de pe piata tichetelor valorice.

In 2016, peste 200.000 de angajate au primit din partea companiilor tichete si carduri cadou emise de Edenred de 8 Martie. "In acest an, estimam o crestere cu 20% a numarului de companii care vor acorda salariatelor tichete si carduri cadou de 8 Martie. In general, companiile mari si foarte mari au majorat inca de anul trecut valoarea si frecventa beneficiilor pentru salariati, astfel ca in 2017 tendinta de a acorda tichete sau carduri cadou se accentueaza in segmentul firmelor de dimensiuni mici si medii", a afirmat directorul general adjunct al Edenred Romania, Dana Sintejudean, conform News.ro.

In 2016, cele mai multe angajate care au primit tichete cadou de 8 Martie lucreaza in companii din Bucuresti, Cluj si Constanta, cu 50% din volumul total al tichetelor acordate, potrivit companiei. O alta analiza, publicata saptamana trecuta de unul dintre concurentii Edenred, Up Romania, arata ca angajatele din Romania ar putea primi cu 20% mai multe tichete cadou, cu ocazia zilei de 8 martie din acest an, fata de aceeasi perioada din 2015. Tichetele cadou pot fi acordate de orice companie, indiferent de marimea acesteia, chiar si daca aceasta are doar un angajat.

Edenred Romania este subsidiara locala a companiei franceze Edenred si este liderul pietei romanesti a tichetelor de masa. Compania are in Romania circa 35.000 de clienti, firme pentru care emite tichete de masa destinate salariatilor. In Romania mai emit tichete de masa si Up Romania si Sodexo.

