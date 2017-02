Aproximativ 1.000 de calatori fara bilet au fost depistati de politisti in doua zile de controale, efectuate in peste 700 de trenuri si peste 450 de statii de cale ferata, anunta Politia Romana.

In urma controalelor efectuate in zilele de 15 si 16 februarie, de peste 770 de politisti de la transporturi, 962 de calatori fost gasiti in neregula si au platit bilet cu suprataxa, valoarea totala a taxelor si suprataxelor fiind de 10.000 de lei, potrivit News.ro. Politistii au depistat si 10 vanzatori ambulanti neautorizati, cinci persoane date in urmarire si trei banuite de savarsirea de infractiuni.

Totodata, au fost constatate si 29 de infractiuni si aplicate 377 de amenzi, in valoare de peste 80.800 de lei. Au fost confiscate bunuri in valoare de 3.546 de lei. Actiunile de control se vor derula si in perioada urmatoare, in toate trenurile de pasageri, la nivelul intregii retele feroviare, mai anunta reprezentatii Politiei Romane.

Sursa foto: Atm2003 | Dreamstime.com