Lucrarile de la pasajul subteran din Piata Sudului vor fi gata in luna aprilie a acestui an, iar podul peste Dambovita, din zona de sud-est a Capitalei, va fi finalizat in august, urmand sa fie incepute lucrarile la constructia drumului care leaga podul de Soseaua Oltenitei, a declarat viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu.

"In urma ultimelor discutii avute cu constructorul, acesta ne-a garantat ca in doua luni de zile este gata pasajul de la Piata Sudului. Podul peste Dambovita - anul asta, in august (...) si incepem lucrarile pentru breteaua care trebuie sa lege podul de soseaua Oltenitei”, a spus viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, potrivit News.ro. Acesta a precizat ca, in cazul podului peste Dambovita, de anul viitor circulatia in zona Vitan – Barzesti se va desfasura fara blocaje.

Constructia Pasajului Piata Sudului a inceput in primavara anului 2014 si trebuia terminata la sfarsitul anului 2015, dar, pentru ca acest lucru nu s-a intamplat, termenul a fost prelungit pana la 30 iunie 2016. Fiindca nici acest termen nu a fost respectat, reprezentantii municipalitatii au semnat Actul Aditional la Contractul de finantare, prin care administratia este obligata sa incheie lucrarile pana in decembrie 2018.

Primarul General Gabriela Firea declara, la sfarsitul lunii octombrie, ca lucrarile de la Pasajul Piata Sudului s-ar putea incheia in primavara acestui an daca lucrurile vor decurge conform planului, termenul pe care il dadea fiind "nu mai mult de cinci-sase luni”. Investitia este de 28,3 milioane de euro, din care finantarea europeana este de 18,9 milioane de euro.

Pasajul de la Piata Sudului va avea o lungime de 356 de metri si inaltimea de cinci metri. In plus, vor fi construite pasaje pietonale care vor face legatura cu statia de metrou, iar trecerile de pietoni de la suprafata vor fi desfiintate.

In ceea ce priveste podul peste Dambovita, lucrarile ar fi trebuit incheiate inca din 2013, termenul fiind, apoi, amanat pana la sfarsitul anului 2015, din cauza unui blocaj aparut prin neaprobarea de catre consilierii generali a unor exproprieri. Proiectul, in valoare de aproximativ 80 de milioane de euro, presupune construirea unui pod peste raul Dambovita la intersectia bulevardului Nicolae Grigorescu cu Splai Dudescu.