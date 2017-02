Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o informare meteo de ploi, ninsori la munte si depuneri de polei, care va intra in vigoare in noaptea de sambata spre duminica, la ora 23.00, fiind valabila pana luni dimineata, la ora 10.00.

In acest interval, in jumatatea de sud a tarii si local in centru si nord-est vor fi precipitatii. In sud-vest, cantitatile de apa vor depasi 15 - 20 l/mp si izolat, mai ales la munte, 25 - 30 l/mp, potrivit News.ro.

Conform ANM, in nordul si vestul Olteniei, nord-vestul Munteniei, Muntii Banatului si local in Carpatii Meridionali vor fi mai mult ninsori si se va depuneun strat nou consistent de zapada. De asemenea, vantul va avea intensificari temporare, mai ales pe crestele montane inalte, spulberand zapada.

In zonele joase din Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania, sudul si centrul Moldovei, vor fi precipitatii mixte, care vor favoriza depuneri de polei, mai arata meteorologii.

