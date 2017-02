Ninsori, ploi si vant vor fi, in aproape toata tara, de marti pana miercuri dimineata. La munte si in Maramures vor predomina ninsorile, iar in nordul Carpatilor Orientali, in Muntii Apuseni si la altitudini mari in Carpatii Meridionali se va depune un strat consistent de zapada. In Crisana si Transilvania, in urma precipitatiilor mixte s-ar putea forma polei, potrivit unei informari transmise de Administratia Nationale de Meteorologie.