"Suntem in procedura de semnare pentru vaccinul tetravalent, pentru vaccinul hexavalent inca nu am primit avizul CFP, motiv pentru care am demarat o noua procedura pentru a gasi solutii pentru achizitia acestui vaccin. Vom introduce pe piata si vaccinul pneumococic, iar in luna martie va ajunge in Romania vaccinul impotriva hepatitei B, care va fi distribuit", a declarat Florian Bodog, potrivit News.ro.

Referitor la lipsa de pe piata a medicamentelor pentru boli rare si despre bugetarea acestor tratamente, ministrul Sanatatii a spus ca pana in acest moment nu au fost bugetate toate medicamentele pentru boli rare.

"Sunt medicamente care inca nu au fost aduse pe piata, dar pe care am prevazut in buget si tratamentele pentru boli rare. Pana in acest moment nu au fost bugetate toate medicamentele pentru boli rare", a mai adaugat ministrul.

Intrebat daca stie ca multi parinti platesc, din propriul buzunar, foarte multi bani pentru tratamentele pentru boli rare, ministrul sanatatii a spus ca nu detine astfel de informatii.

