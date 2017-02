”Domnul premier Grindeanu nu si-a facut temele. Nimic nou. Guvernul Grindeanu da vina pe tehnocrati. Nimic nou. Sa spuna ca eu nu am luat nicio masura pentru lipsa medicamentelor, asta intrece orice limita a nesimtirii si a ridicolului, chiar si pentru acest guvern”, a scris Vlad Voiculescu pe pagina sa de Facebook, potrivit News.ro.

Voiculescu a precizat ca, in urma noii metodologii de preturi (ordinul 75) a ministrului Nicolae Banicioiu, peste 1.700 de medicamente au fost retrase de pe piata, astfel, el a schimbat aceasta metodologie de preturi, prioritizand medicamentele esentiale (conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii), vaccinurile si produsele din sange si plasma care disparusera de pe piata punand in pericol viata a mii de pacienti.

Vlad Voiculescu a adaugat: "La 1 ianuarie 2015, catalogul medicamentelor - CANAMED - cuprindea 6.114 produse. Numarul de dosare de pret pentru medicamente depuse la Ministerul Sanatatii era in iunie 2016 - la preluarea mandatului meu - de 4.400”.

”PSD-ALDE si guvernul domnului Dragnea se pregateste sa anuleze aceasta metodologie”, a mai scris pe pagina sa de Facebook fostul ministru.

”De cand am plecat si pana astazi sunt peste 250 de cereri de la oameni care asteapta raspuns de la actualul guvern. Mai lucreaza cineva acolo?”, a scris Voiculescu.

El precizeaza ca a implementat impreuna cu STS primul sistem de monitorizare a stocurilor in timp real, astfel ca Ministerul si Agentia Nationala a Medicamentului stiu in fiecare moment exact cate fiole/cutii/flacoane/etc. exista din fiecare medicament din aceasta tara. ”Sistemul este functional-trebuie doar cineva sa isi dea interesul si sa ia masurile care se cuvin!”, a precizat fostul ministru.

Voiculescu a mentionat si ordinul care defineste obligatia de serviciu public al distribuitorilor, adica daca un medicament este in Romania, distribuitorii au obligatia sa il puna la dispozitia spitalelor si farmaciilor din Romania, ordin prin care se pune frana exportului paralel.

”Masurile guvernul PSD-ALDE de pana acum si mai ales faptul ca lasa de izbeliste mecanismele pe care le-am lasat functionale la MS, dauneaza pacientilor, medicilor, spitalelor, farmaciilor si bugetului de stat! Exista: un singur beneficiar real: distribuitorii de medicamente care fac export paralel (=vand in alta parte medicamentele destinate romanilor!) si un singur beneficiar politic: PSD-ALDE... care mintind cu nerusinare in campania electorala au luat voturile romanilor, romani care acum vor suferi in urma disparitiei medicamentelor si a intoarcerii (in cateva luni, cand nu o sa mai poata sa dea vina pe tehnocrati) la epoca «avem de toate, tratam ca in Germania»", a scris fostul ministru tehnocrat.

”Ineptiile si minciunile pe care le raspandesc nu tin loc nici de medicamente, nici de spitale. PSD a castigat alegerile. Ar face bine sa se apuce de treaba sau macar sa nu distruga ce s-a facut bun! Domnule Grindeanu, sa va fie rusine! Si nu de mine, ci de toti oamenii care v-au votat si pe care ii lasati fara medicamente”, a afirmat Vlad Voiculescu.

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, marti, in urma vizitei de lucru pe care a facut-o la Ministerul Sanatatii, ca acesta a fost notificat in prima luna a anului trecut despre lipsa anumitor medicamente si nu s-a luat nicio masura, fiind ”cel mai grav” aspect ce tine de activitatea acestui minister, precizand ca acum s-au demarat toate procedurile astfel incat tot ceea ce a fost semnalat sa fie remediat.

Sursa foto: Agerpres