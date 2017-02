"Ministrii Muncii si Sanatatii vor semna astazi (vineri, n.r.) un ordin de prorogare (amanare) a ordinului 1306/1883/2016", precizeaza Ministerul Muncii, potrivit News.ro.

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, aflat in vizita de lucru la Arad, a declarat, inainte de anuntul facut de Ministerul Muncii, ca va fi emis un nou ordin, care sa fie "absolut corect".

"Este vorba de ordinul de ministru facut de guvernul tehnocrat. Cele trei comisii s-au intalnit ieri, (joi, n.r.) in cursul zilei de astazi vor elabora un raspuns. Ceea ce vreau sa va spun, ca exista doua posibilitati: o posibilitate este de a abroga ordinul, dar daca abrogam ordinul nu ramane nimic in loc deoarece si ordinul vechi este abrogat si atunci daca abrogam ordinul putem sa reactivam celalalt ordin, ordinul vechi, insa este cel mai rapid mod de a rezolva problema. Insa am rugat comisiile sa se aplece cu foarte mare atentie asupra ordinului vechi in asa fel incat sa nu cumva prin reactivarea ordinului vechi sa cream probleme noi. (...) Nu pot sa va spun de la ce data se va aplica pentru ca eu vreau ca ordinul nou sa fie absolut corect", a precizat Florian Bodog.

Amanarea ordinului vine dupa ce mai multe organizatii nonguvernamentale au atras atentia ca prin Ordinul 1306/1883/2016 sunt concediati asistentii personali ai persoanelor cu sindrom Down.

In anexele acestui ordin, au fost stabilite criteriile medicale si medico-psihologice pentru aprecierea deficientelor/afectarilor functionale produse de sindromul Down, lasandu-i fara asistenti personali/insotitori pe copii cu sindrom Down care au un coeficient de inteligenta mai mare de 35 sau mai mare de 49 in cazul in care este asociat cu o alta deficienta senzoriala, somatica, psihica, sustin reprezentantii Asociatiei Down Bucuresti.

La randul ei, asociatia Down Art Therapy arata ca inca din ianuarie, in baza Ordinului 1306/1883/2016, au existat cazuri de persoane cu sindrom Down carora li s-a schimbat incadrarea din handicap grav, cu insotitor, in handicap accentuat, fara insotitor.

"Majoritatea copiilor nostri cu sindrom Down au in prezent gradul grav cu asistent personal. In lumina noilor reglementari prevazute de Ordinul 1306/1883/2016 din 17.11.2016, multi dintre copiii cu sindrom Down vor pierde dreptul la insotitor si, implicit, dreptul lor la recuperare si la o viata mai buna. Deja sunt persoane cu dizabilitati, in speta sindromul Down, carora, in baza reglementarilor Ordinului 1306/1883/2016 din 17.11.2016 li s-a schimbat incadrarea din handicap grav, cu insotitor, in handicap accentuat, fara insotitor. Cautand in textul Ordinului 1306/1883/2016 din 17.11.2016 nu am intalnit nicaieri cuvantul discernamant. Ori, in ceea ce priveste copiii cu sindrom Down in peste 97 la suta din cazuri, lipsa discernamantului este o componenta esentiala a afectiunii", au spus, in 24 ianuarie, reprezentantii Asociatiei Down Art Therapy.

