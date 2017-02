Organizatiile nonprofit trebuie sa declare si sa plateasca impozitul pe profit pentru anul trecut pana luni, 27 februarie, cu o luna mai devreme decat alti contribuabili, in caz contrar riscand amenzi de pana la 5.000 lei, insa unele ONG-uri sunt nelamurite daca trebuie sa plateasca impozit pe venitul microintreprinderilor, cuprins intre 1% si 3%, pentru noul plafon, de 500.000 euro, sau continua sa achite impozit pe profit.

Potrivit legislatiei in vigoare, organizatiile nonprofit includ asociatiile, fundatiile, casele de ajutor reciproc sau federatiile infiintate in Romania, doar daca "veniturile si activele asociatiei, casei de ajutor reciproc, fundatiei sau federatiei sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau fara scop patrimonial", potrivit News.ro.

Toate aceste entitati trebuie sa declare si sa plateasca impozitul pe profit pentru anul precedent pana pe 25 februarie, termen amanat in acest an pana luni, 27 februarie, deoarece a picat intr-o zi de sambata.

Raportarea impozitului pe profit se face prin Formularul 101, asa cum prevede un ordin al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF).

ONG-urile care depasesc termenul legal de raportare risca sa primeasca amenzi cuprinse intre 1.000 si 5.000 lei, daca sunt considerate contribuabili mijlocii si mari, si intre 500 si 1.000 lei pentru celelalte categorii.

Codul Fiscal obliga organizatiile nonprofit sa se inregistreze la organul fiscal si sa depuna declaratia - Formularul 101 - privind impozitul pe profit pana la termenul limita, de 27 februarie in acest an, chiar daca nu au activitate economica si chiar daca daca inregistreaza doar venituri neimpozabile si doar cheltuieli nedeductibile.

Unele ONG-uri subliniaza, insa, ca alte prevederi legislative obliga unele tipuri de organizatii nonprofit la plata impozitului pe venit, de 1% (pentru cel putin un salariat) sau 3% (fara salariati) din venituri, insa nu ar exista norme clare de aplicare.

"Conform Codului Fiscal, Titlul III Impozit pe veniturile microintreprinderilor, la articolul 47 sunt definite persoanele juridice care se incadreaza in categoria microintreprinderilor. Conform acestei definitii, organizatiile nonprofit care au realizat o cifra de afaceri mai mica de 500.000 euro si care nu au obtinut venituri din consultanta si management de peste 80% din veniturile totale sau nu au desfasurat activitate bancara, activitate de jocuri de noroc sau in domeniul asigurarilor sau a exploatarii resurselor naturale se incadreaza in categoria microintreprinderilor", a precizat o organizatie neguvernamentala, pentru News.ro.

In acest caz, organizatiile nonprofit trebuie sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor de 1-3% pentru veniturile obtinute din orice sursa.

Totusi, pentru organizatiile nonprofit, sindicatele si organizatiile patronale, Codul Fiscal stabileste ca mai multe tipuri de venituri sunt excluse de la calculul impozitului pe profit, precum veniturile din cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor, veniturile din contributii banesti sau in natura ale membrilor, veniturile din taxele de inregistrare sau veniturile din donatii si sponsorizari.

In acest an, regimul de impozitare al microintreprinderilor s-a modificat semnificativ.

Astfel, de la 1 februarie 2017, toate firmele care au realizat venituri de cel mult 500.000 de euro in 2016 au fost obligate sa isi modifice sistemul de impunere, devenind platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor.

In acest fel, nicio firma privata cu venituri sub plafonul de 500.000 euro nu mai poate plati impozitul pe profit de 16%, fiind obligata sa se supuna regimului fiscal al microintreprinderilor si sa plateasca impozit pe venit.

Companiile care scapa de aceasta obligatie sunt cele care au capital social de cel putin 45.000 lei (echivalent cu 10.000 euro), care pot alege ce sistem de impozitare aplica - daca platesc impozit pe profit de 16% sau impozit pe venit, de 1-3%.

Sursa foto: AGERPRES FOTO