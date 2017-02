Manifestantii din Piata Victoriei din Capitala sunt chemati din nou, duminica, in fata Guvernului pentru a realiza steagul Uniunii Europene, manifestatii similare fiind programate si in Piata Unirii din Cluj, precum si la Brasov.

In Piata Victoriei din Bucuresti, unde in urma cu doua saptamani manifestantii au realizat tricolorul, duminica este programata, de la ora 21.00, "Operatiunea steagul UE", potrivit News.ro.

"Am avut o prima mare victorie! Zidul care parea de nepatruns s-a fisurat si Parlamentul a aprobat abrogarea Ordonantei 13. Asadar, duminica asta va invitam sa sarbatorim. La a multa zi de protest haideti sa ne strangem la un «party» in care sa cream steagul unuia dintre aliatii nostri in aceasta lupta: Uniunea Europeana”, au scris organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.

Potrivit postarilor de pe Facebook, protestatarii sunt asteptati in fata Guvernului cu foi colorate, cu dosare sau materiale subtiri pe care le vor lumina cu ajutorul telefoanelor mobile pentru a realiza steagul Uniunii Europene.

Si clujenii vor sa se alature initiativei de la Bucuresti si sa formeze steagul Uniunii Europene "intr-o versiune mai restransa”, in Piata Unirii. Evenimentul este programat sa inceapa la ora 19.00.

In acelasi timp, manifestantii de la Brasov au stabilit sa se intalneasca, duminica, la ora 19.00, in fata Prefecturii, de unde sa plece in Piata Sfatului, iar de la ora 20.30, timp de o jumatate de ora, sa sarbatoreasca "aceasta mica victorie impotriva OUG 13" printr-un open bar, cu snacks-uri, sucuri, ceai si prajituri aduse de acasa.

Si la Constanta a fost anuntat pe Facebook un protest in fata Prefecturii.

Sursa foto: Wall-Street.ro