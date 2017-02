Reamintim ca elevii participanti la Olimpiada la Limba Romana in judetul Prahova au avut de rezolvat un subiect in care sa-si imagineze ca sunt personajul ce colecteaza taxele de la taranii din romanul ”Morometii” si sa redacteze un referat (raport scris) adresat conducerii de partid prin care denunta ”calitatea de element dusmanos a lui Ilie Moromete”.

"Ministerul Educatiei Nationale a analizat situatia generata de elaborarea/formularea unui subiect primit spre rezolvare de elevii din judetele Bistrita-Nasaud, Cluj si Prahova, participanti la faza judeteana a Olimpiadei de Limba si literatura romana pentru clasa a XII-a. Precizam faptul ca subiectele aferente acestei etape de concurs au fost elaborate de un grup de lucru constituit la nivelul celor trei judete amintite anterior. Astfel, desi subiectul a fost construit pornind de la prevederile Regulamentului specific privind organizarea si desfasurarea Olimpiadei de Limba si literatura romana (clasele IX-XII), si in raport cu programele scolare pentru Limba si literatura romana (clasele IX – XII), in vigoare la aceasta data, la nivelul competentelor, a continuturilor si a atitudinilor, Ministerul Educatiei considera ca formularea acestuia a fost inadecvata. De asemenea, relevanta unui astfel de item pentru cunostintele si creativitatea elevilor poate fi discutabila", se arata in comunicatul ministerului de resort.

Prin urmare, pentru a preintampina situatii de acest gen, Ministerul Educatiei a decis ca, incepand cu anul scolar 2017-2018, subiectele pentru etapele judetene sa fie elaborate de specialistii din grupurile de lucru din Ministerul Educatiei.

Potrivit institutiei, masura are ca obiectiv atat evitarea unor formulari nefericite, cat si asigurarea unei abordari unitare cu privire la conceperea subiectelor pentru olimpiade si concursuri scolare, precum si la selectia elevilor. Masura va fi aplicata din anul scolar urmator, intrucat trebuie modificate regulamentele specifice ale unor olimpiade si concursuri scolare, lucru care nu se poate realiza in acest moment, avand in vedere ca acestea sunt in desfasurare.

De asemenea, Ministerul Educatiei face apel la toate cadrele didactice implicate in elaborarea de subiecte pentru orice tip de evaluare (teste de evaluare, lucrari scrise semestriale, concursuri, examene etc.) sa respecte programa in vigoare si sa adapteze cerintele la specificul varstei, pentru a evita aparitia unor situatii care lasa loc unor interpretari fara legatura cu mediul scolar.