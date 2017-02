Copiii diagnosticati cu sindromul Down vor beneficia de insotitor, dupa ce Ordinul privind copiii cu dizabilitati a fost avizat de ministrii Sanatatii si Muncii, fiind astfel aprobate noile criterii de incadrare in grad de handicap si modalitatile de aplicare a acestora.

Reprezentantii Ministerului Sanatatii si cei ai Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, precum si membrii comisiilor din specialitatile genetica, pediatrie, pneumologie, neurologie pediatrica si psihiatrie pediatrica ale MS au reanalizat criteriile prevazute in Ordinul 1306/1883/2016, care restrictionau accesul unor copii cu boli genetice grave la asistenta permanenta acordata de un asistent personal sau insotitor.

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au semnat astazi Ordinul de modificare si completare a Anexei nr. 1 a vechiului ordin pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora, potrivit News.ro.

Modificarea si completarea actului normativ a fost realizata ca urmare a multiplelor sesizari adresate celor doua ministere de catre asociatii de parinti ai copiilor diagnosticati cu afectiuni genetice grave.

In urma aprobarii actului normativ, au fost modificate si completate criteriile pentru incadrarea in grad de handicap grav a afectiunilor din categoria bolilor genetice, respectiv sindrom Down, fibroza chistica si epidermoliza buloasa, astfel incat sa fie mentinute drepturile pe care acesti copii le-au obtinut anterior.

In ceea ce priveste incadrarea in grad de handicap grav a copiilor diagnosticati cu sindromul Dravet, cele doua ministere au mentionat ca afectiune este una neurologica, cu determinare genetica si, astfel, criteriile sunt mentionate la Capitolul I - Boli neurologice din Ordinul 1306/1883/2016, care au fost si raman in vigoare. In ordin se mentioneaza ca epilepsiile rezistente la tratament, sindromul Dravet si sindroamele epileptice cu crize epileptice zilnice sau mai mult de trei crize pe saptamana sunt considerate cu afectare functionala completa si se incadreaza in gradul de handicap grav, ceea ce implica dreptul la insotitor permanent.

Ordinul semnat va fi publicat in Monitorul Oficial si va produce efecte de indata, au precizat cele doua ministere.

Modificarile au fost facute dupa ce mai multe organizatii neguvernamentale au atras atentia ca prin Ordinul 1306/1883/2016 sunt concediati asistentii personali ai persoanelor cu sindrom Down.

In anexele acestui ordin erau stabilite criteriile medicale si medico-psihologice pentru aprecierea deficientelor sau afectarilor functionale produse de sindromul Down, lasandu-i fara asistenti personali sau insotitori pe copii cu sindrom Down care au un coeficient de inteligenta mai mare de 35 sau mai mare de 49 in cazul in care este asociat cu o alta deficienta senzoriala, somatica, psihica.

In urma problemelor semnalate, Ministerul Muncii arata, saptamana trecuta, ca va fi semnat un ordin pentru amanarea ordinului care i-ar fi lasat pe copiii cu sindrom Down fara drept la insotitor.

Ulterior, reprezentantii ministerelor Muncii si Sanatatii au anuntat ca problema va fi solutionata prin emiterea unui nou Ordin, in care vor fi revizuite criteriile de incadrare in grad de handicap.

Sursa foto: Shutterstock.com