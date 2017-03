Numarul de milionari in dolari din Romania a crescut anul trecut in valori absolute cu 400 de persoane, arata datele statistice centralizate de a Knight Frank, in cadrul raportului The Wealth Report. Ultima editie a acestuia creioneaza o perspectiva asupra comportamentului persoanelor ultra-bogate din lume (UHNWI - "ultra high net worth individuals", cu o avere mai mare de 30 milioane de dolari), distributia globala a bogatiei si orasele care domina din acest punct de vedere.

In anul 2006, numarul persoanelor care dispunea de minim un milion de dolari in Romania era de aproximativ 7.300, dar a crescut treptat, de-a lungul timpului, la 10.800 in 2015 si 11.200 de persoane in 2016. Totusi, potrivit datelor Knight Frank, rata de crestere se va diminua, iar numarul romanilor cu peste un milion de dolari in active va ajunge la circa 12.300 de persoane.

Aceeasi analiza a realizat de Knight Frank si pentru categoria de milionari cu peste 10, 30, 100 milioane de dolari si respectiv 1 miliard de dolari:

2006 2015 2016 2026 + 1 MIL. $ 7.300 10.800 11.200 12.300 +10 MIL. $ 320 470 490 540 +30 MIL. $ 120 170 180 200 +100 MIL. $ 14 20 21 23 +1MLD. $ 1 2 2 2