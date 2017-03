Romania este criticata din nou, in al 41-lea Raport cu privire la practicile in domeniul drepturilor omului din 2016, intocmit de Departamentul de Stat, pentru ”probleme majore” in domeniul drepturilor omului precum maltrarea si hartuirea unor detinuti si romi de catre politie si jandarmerie, iar diplomatia americana noteaza ca, in pofida eforturilor Guvernului, coruptia a ramas o ”problema generalizata”.

Alegerile parlamentare din 2016 au fost considerate de catre observatori libere si corecte si fara nereguli, spre deosebire de alegerile prezidentiale din 2014, cand observatorii au semnalat nereguli, intre care un numar insuficient de sectii de votare in strainatate, pentru o diaspora importanta, se arata in raport, potrivit News.ro.

Potrivit documentului, discriminarea romilor continua sa fie o problema majora in Romania. ”Discriminarea sociala sistematica a romilor le-a afectat accesul adecvat la educatie, locuinte, ingrijiri de sanatate si angajare”, apreciaza Departamentul de Stat. Intre alte probleme in domeniul drepturilor omului, in raport sunt citate ”conditii proaste de detentie si suprapoluarea” in inchisori.

De asemenea, sistemul judiciar ”nu are personal suficient, spatiu fizic si tehnologie pentru a functiona in mod eficient”, se arata in raport. Totodata, Guvernul este criticat pentru ca nu a reusit sa actioneze eficient in vederea restituirii unor biserici greco-catolice, dar si altor biserici confiscate in regimul comunist. ”Se vorbeste in continuare despre violente asupra femeilor si despre discriminarea femeilor”, se arata in document.

Departamentul noteaza totodata ca ”au existat unele actiuni si declaratii antisemite, iar negarea Holocaustului a continuat sa fie o problema”. Pe Internet au continuat sa fie raspandite opinii antisemite, rasiste, xenofobe si nationaliste, adauga diplomatia americana in raport.

Organisme guvernamentale sunt criticate si pentru ca pentru ca au furnizat o ”asistenta neadecvata unor persoane cu dizabilitati si nu au respectat norme de ingrijire a unor persoane cu dizabilitati in institutii, pe care le-au expus unor abuzuri.

”Discriminarea sociala a lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor, transsexualilor si persoanelor intersex (LGBTI), in special a copiilor, a ramas la un nivel ridicat”, reproseaza Departamentul de Stat. Persoanele cu HIV/SIDA au continuat, de asemenea, sa fie discriminate si hartuite, se arata in raport.

Unii angajatori au supus barbati, femei si copii traficului in munca, in special in agricultura, constructii, servicii casnice, in industria hoteliera si manufacturiera. ”Munca copiilor a fost de asemenea o problema, iar o protejare neadecvata a copiilor de abuzuri a ramas o problema generala”, apreciaza Departamentul de Stat american.

Sistemul judiciar a adoptat masuri in vederea pedepsirii oficialilor care au comis abuzuri, se arata in raport, insa autoritatile au amanat in mod repetat procese implicand presupuse abuzuri ale politiei, ceea ce a condus, in multe cazuri, la achitari, critica diplomatia americana. Rapoartele cu privire la drepturile omului reflecta eforturi concertate ale ambasadelor si consulatelor americane de a aduna informatiile cel mai exacte posibil, este citat noul secretar de Stat RexTillerson in prefata raportului.

Aceste documente sunt pregatite de agenti pentru drepturile omului in misiunile din intreaga lume, care evalueaza informatii disponibile de la o mare varietate de surse, precum societatea civila, guvern si alte surse. Departamentul de Stat depune eforturi pentru ca rapoartele sale sa fie obiective si uniforme calitativ, da asigurari Tillerson.

Aceste rapoarte sunt folosite de catre puterile legislativa, executiva si juridica americane ca resurse in definirea politicilor si in ghidarea deciziilor, in vederea unor angajamente diplomatice informate si stabilirii modului de alocare a ajutorului strain si in sectorul securitatii. Ele sunt folosite de asemenea in intreaga lume, in vederea informarii activistilor in domeniul drepturilor omului, alesilor, universitarilor, mediilor de afaceri, unor institutii multilaterale si ONG-urilor.

”Valorile noastre sunt interesele noastre atunci cand este vorba despre drepturile omului. Producerea acestor rapoarte subliniaza angajamentul nostru fata de libertate, democratie si drepturile omului garantate tuturor oamenilor din lume”, subliniaza secretarul de Stat Rex Tillerson, care anunta ca transmite documentele Congresului.

Sursa foto: Ollyy / Shutterstock