Politistii din structurile de combatere a criminalitatii organizare au confiscat, in ultimele doua saptamani, mai multe kilograme de droguri si substante psihoactive, dar si electronice, cartele sim, arme, carduri bancare si un autoturism, in urma a 165 de perchezitii care au vizat destructurarea unor grupari de criminalitate organizata.

In perioada 17 februarie - 2 martie au avut loc 165 de perchezitii in imobilele a 351 de persoane suspectate de trafic de persoane, trafic si consum de droguri, criminalitate informatica si spalare de bani, in urma administrarii probatoriului fiind arestate sau retinute 92 de persoane, iar doua fiind cercetate sub control judiciar, potrivit News.ro.

Astfel, in urma perchezitiilor, politistii au ridicat 22.073 gr. de cannabis, 300 gr. de marijuana, 205 comprimate de ecstasy, 3 doze si 1 gr. de heroina, 84,5 gr. de hasis, 30 gr. de cocaina, 122 de comprimate, 49 de timbre de LSD, 61 gr. de masa vegetala, 4.311 gr. de substante psihoactive, 320 gr. de etnobotanice, 251 de plicuri de diverse tipuri, 14 cantare electronice si 45 de grindere.

De asemenea, politistii au confiscat 128.261 de lei, 7.055 de euro, 1.006 dolari, 18 HDD-uri, 19 laptop-uri, 2 unitati centrale, 1 tableta, 20 de cartele SIM, 242 de medii de stocare, 32 de telefoane mobile, 16 carduri bancare si 8 arme si au fost indisponibilizate sau puse sub sechestru un autoturism si 28 de imobile folosite de membrii gruparilor. Activitatile desfasurate de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au avut loc in cadrul unor dosare penale aflate in instrumentarea DIICOT.

In 21 februarie, politistii de combatere a criminalitatii organizate din Braila au efectuat 18 perchezitii domiciliare in municipiile Braila si Galati, pentru destructurarea a doua grupuri infractionale organizate care faceau trafic de droguri. Potrivit politistilor, membrii gruparii ar fi facut trafic de droguri inca de la inceputul anului 2016. Astfel, au fost puse in executare 88 de mandate de aducere. 15 persoane sunt cercetate in cauza, dintre care patru au fost retinute.

In 22 februarie, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Tulcea si ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta au efectuat patru perchezitii in judetele Constanta si Tulcea, in cadrul unei actiuni ce a vizat destructurarea unei grupari specializate in trafic de droguri de risc. Astfel, in Navodari, judetul Constanta, politistii au descoperit, in urma perchezitiei, o cultura indoor de cannabis, alcatuita din 248 de plante in diferite stadii de vegetatie si au fost ridicate aproximativ 20 de kilograme de droguri de mare risc, precum si echipamentele si substantele folosite pentru intretinerea culturii. In urma celorlalte trei perchezitii efectuate au fost ridicate grindere metalice, telefoane mobile, calculatoare, cartele SIM, HDD-uri si SSD-uri. De asemenea, au fost retinute patru persoane, pentru constituire sau aderare la un grup infractional organizat si trafic de droguri de risc.

Sapte perchezitii au avut loc si in Odobesti, judetul Vrancea, la domiciile membrilor unor grupari infractionale. Potrivit politistilor, din anul 2015, trei barbati in varsta de 61, 34 si 24 de ani, din judetul Vrancea, ar fi racolat, adapostit si transportat mai multe tinere pe care le-au obligat sa se prostitueze, atat in tara, cat si in strainatate. Acestia au fost retinuti pentru 24 de ore pentru trafic de persoane si trafic de minori.