In jur de 5.000 de protestatari au plecat in mars din Piata Victoriei pana la Palatul Parlamentului, strigand lozinci impotriva clasei politice si de sustinere a DNA. The Associated Press transmite ca "romanii marsaluiesc impotriva coruptiei Guvernului si promit o noua era in politica".

Dupa ce au scandat la Parlament, manifestantii au pornit inspre Piata Victoriei si s-au oprit la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), unde au aplaudat si au scandat ”DNA, du-te si ii ia”, "DNA, nu uita, noi suntem de partea ta”, scrie news.ro.

Protestatarii au ajuns in fata Parlamentului strigand "Parlament de hoti, la puscarie toti!", "DNA nu ceda", "Noaptea hoti, ziua mafioti"

La monumentul eroilor Revolutiei, manifestantii au ingenunchiat, au tinut un moment de reculegere si au aprins luminile telefoanelor. Apoi au aplaudat.

Pe traseu, oamenii au iesit la balcoane, au aplaudat si au strigat in acelasi timp cu cei din strada ”Demisia” si ”Romania cere fara gratiere”.

Manifestantii au suflat in fluiere si vuvuzele si au strigat ”Iesiti din casa, daca va pasa!”, ”Romania, trezeste-te!”, ”Demisia!”, ”Vrem justitie, nu coruptie”, ”Jos Tariceanu, Dragnea si Grindeanu”, "Hotii"

Circulatia rutiera a fost blocata pe traseul pe care se deplaseaza protestatarii - bulevardele Lascar Catargiu, Magheru, Nicolae Balcescu - pe sensul de mers dinspre Piata Victoriei spre Piata Unirii. Pe Bulevardul Unirii, circulatia rutiera este blocata pe ambele sensuri, precum si in Piata Constitutiei.

Mii de protestatari au marsaluit prin Bucuresti in semn de sustinere a autoritatii anticoruptie si au cerut ca politicul sa nu se amestece in institutiile statului, relateaza The Associated Press.

Protestatarii au fluierat si au agitat steagurile Romaniei si Statelor Unite in timp ce se adunau, duminica seara, in Piata Victoriei, unde se afla sediul Guvernului, dupa care au plecat in mars catre Parlament.

Ei au strigat ”Romania, trezeste-te!” si ”Vrem justitie, nu coruptie!”.

Acesta este ultimul dintr-o serie de mitinguri antiguvernamentale care au avut loc in ultimele saptamani in Romania.

Proteste in masa au fost declansate de un decret guvernamental, acum anulat, care viza dezincriminarea anumitor forme de abateri in conduita oficialilor.

Cu toate acestea, Guvernul de centru-stanga intentioneaza sa prezinte aceasta masura in Parlament, sub forma unui proiect de lege.

Protestatarii s-au angajat sa aduca o noua era in politica Romaniei.

Romania, citata la mitingul impotriva lui Fillon

”In Romania, oamenii erau in strada impotriva coruptiei. La noi, ei defileaza ca sa-l apere pe Fillon”, a declarat pentru Le Parisien Jacques, un director comercial pro-Hamon (PS), unul dintre cele 1.000 de persoane care participat duminica la o contramanifestatie in Piata Republicii, la Paris, in paralel cu mitingul pro-Fillon din Piata Trocadéro.

Esesistul Raphaël Glucksman, unul dintre coordonatorii evenimentului, a deplans aceasta ”intarziere a Frantei”.

”Trebuie sa ne hotaram daca vrem o republica bananiera sau un stat de drept”.

Gérard, un alegator al lui Mélenchon, s-a declarat dezamagit de prezenta la acest protest fata de coruptie de la Paris. ”Cand vedem ca asta nu-i face pe oameni sa se miste, inseamna ca in Franta exista o anumita permisivitate”.

