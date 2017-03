In ultimele zile spiritele si pipotelele intelectualilor de pe Facebook s-au inflamat privind eroarea data de aplicatia Biziday care te prevenea, teoretic, de iminenta desfasurare a unui cutremur. Spun “te prevenea”, intrucat, intre timp, Moise Guran a anuntat ca renunta la aplicatie, in fata protestelor oamenilor. Am primit si eu alerta, stateam tolanit in pat si citeam o carte fantasy, fiind absorbit complet de actiune.

Am tresarit fix o fractiune de secunda, apoi am vazut ca anunta magnitudine 10 pe scara Richter, asa ca m-am relaxat. Din doua motive. Primul, pe care l-au rationat mai multi – Romania nu a avut si nu va avea in era aceasta geologica un cutremur de 10 grade intrucat…pur si simplu placile tectonice care se intalnesc in Vrancea nu au aceasta putere. Apoi, maximul inregistrat pe Terra a fost un cutremur cu o magnitudine de 9,5.

Aceasta a fost partea rationala din mine.

Apoi insa, a venit partea “romaneasca”, mioritica. Inainte insa, ceva background.

Pana cand renovez apartamentul stau cu chirie, intr-un bloc comunist, vechi, de prin Militari, Sectorul 6. Si cand zic vechi, nu glumesc – tencuiala arata ca naiba, este cojit, distrus, sta sa cada, asa, de la sine. Asteapta doar o pala de vant mai puternica sau sa bata mingea niste copii de el, si gata. Evident, fiind ascuns si relativ departe de “lumea civilizata”, niciun primar nu a gasit necesar sa il renoveze sau consolideze. Pur si simplu nu ar fi avut sens, din punct de vedere electoral.

Alerta de cutremure poate sa te anunte cu maxim 10-15 secunde inainte ca unda de soc sa se propage pana in Capitala. Daca nu esti cumva pe strada, intr-un parc, la metrou sau intr-o zona in care CHIAR ar putea conta cele aproximativ 10 secunde, sau daca nu esti un Superman cu o viteza de reactie absolut uimitoare, alerta respectiva nu face decat sa te anunte cu cateva secunde inainte ca urmeaza sa iti cada blocul in cap.

Iti ia 2-3 secunde pana citesti aplicatia, inca 2-3 pana cand informatia ajunge la creier si te dezmeticesti, inca 2-3 secunde pana te ridici din pat sau de pe WC si abia de ai timp, daca ai, sa te pui sub o masa sau un toc de usa. Dupa care tot blocul ti se pravaleste in cap, cum, fara indoiala, se va intampla cand Bucurestiul va fi zguduit de un cutremur cu magnitudine de peste 7 pe scara Richter.

Este o frectie la picior de lemn pentru majoritatea dintre noi. Chiar daca te afli in mijlocul Bulevardului Magheru, nu scapi – blocurile din stanga si din dreapta se vor prabusi, oricum, pe tine. Daca te afli pe scarile blocului sau in lifturi, cel mai probabil nici nu vei primi alerta, deseori fiind “zone moarte”.

O astfel de aplicatie este mai mult un placebo, nu are mari beneficii, asta in conditiile in care, in Romania, nu sunt tratate CAUZELE, baza piramidei, ci se incearca “carpirea” unor probleme care sunt mult mai profunde.

Si aici este problema majora. Romania este macinata de cancer pe atat de multe planuri, incat mi-ar trebui zeci de pagini pentru a le analiza pe toate si, din pacate, cutremurul este printre ultimele ca importanta. Da, ar muri zeci de mii de oameni, am pierde miliarde peste miliarde de euro, am suferi si am urla, dar NU aceasta este principala problema a tarii. Poate chiar un cutremur ne-ar trezi din adormire…

Noi peticim, ne pricepem in a rezolva problemele pe termen extrem de scurt.

Strada Iuliu Maniu are probleme cu gropile? Nicio problema! Turnam niste asfalt cu garantie de 1 an de zile (!!!), in toiul gerului, si asta e. Sigur o sa tina fix un an, dupa care…asta e, nu conteaza, ne-am luat banii, la revedere. Frectie la picior de lemn.

Cum, spitalele si sistemul de sanatate sunt absolut distruse si la pamant? Se imbolnavesc oamenii si mor cu zile, infectati, chiar in institutiile care ar trebui sa le garanteze salvarea? Nicio problema, ne facem ca ploua si ca miroase a levantica, iesim cu ceva rapoarte pozitive, eventual zugravim o aripa a unui spital, pozam frumos si in halate albe in fata camerelor si domolim spiritele. Frectie la picior de lemn.

Cum, sistemul de invatamant este complet vetust, inadaptat la realitatea din piata, avem cea mai mare rata de abandon din UE si cea mai mare pondere de analfabeti la mia de locuitori, scolile stau sa ne cada in pat si directorii sunt numiti dupa criterii politice, nu dupa competente? Nicio problema! Vopsim 2-3 scoli la care merg copiii de beizadele, promovam asta pe canalele TV politice, ne laudam ca am construit o noua scoala moderna in Radauti, apare pe post Ministrul Invatamantului de la data respectiva, serios si “pus pe treaba”, anunta o noua reforma si…lucrurile merg inainte. Sau, de fapt, stau pe loc.

Cum, nu avem autostrazi? Cum, agricultura se lupta? Cum, cresc preturile? Cum, scade economia? Cum, nu mai facem de mult performante in sport? Cum, ne pleaca valorile din tara? Cum…cum…cum…? Nicio problema, aplicam o CARPEALA, frecam putin piciorul de lemn.

Romania nu adreseaza problemele la radacina lor. Facem o spoiala. Ne mintim ca o aplicatie, o strada asfaltata, o scoala noua ne va scoate din saracie, incultura, coruptie, minciuna, spalare de bani…ne va scapa de moarte.

Lemnul a devenit deja Romania si noi il frecam, cu abnegatie, asteptand sa iasa un duh mare, albastru si frumos care sa ne indeplineasca 3 dorinte.

Am inceput sa purtam dialoguri inflacarate, sa ne certam intre noi, pe marginea unei aplicatii care, mai mult ca sigur, nu ar fi scapat decat un numar infim de oameni de la a muri zdrobiti de incapacitatea autoritatilor de a adresa problema acolo unde doare – pornind de la baza. Cand totul va fi consolidat, solid, cu toate masurile de precautie omenesc posibile, abia atunci o aplicatie ar fi fost, cu adevarat, un subiect fierbinte. Pana atunci, este o frectie la picior de lemn.

Sursa foto: Shutterstock: VICHAILAO