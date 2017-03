Aceasta evolutie s-a reflectat si in volumul de prime brute subscrise de companie, acesta fiind, la finalul anului trecut, de peste 146 de milioane de lei, cu 8,90% mai mare decat in 2015. In consecinta, volumul de active al companiei a crescut in 2016, ajungand la 242.207.162 lei. Actionarii au pastrat strategia de a reinvesti intregul profit in companie, pentru optimizarea diverselor componente ale activitatii sale, conform unui comunicat de presa emis de catre PAID Romania.

Francois Coste, presedinte PAID Romania, a declarat ca anul 2016 a fost unul bun pentru societatea de asigurare-reasigurare, si ca au facut pasi semnificativi in directii precum: consolidarea financiara a societatii, optimizarea serviciilor IT, demararea planului de actiune in caz de dezastru extins si nu numai.

Situatia daunelor in 2016 si programul de reasigurare

In ceea ce priveste daunele achitate anul trecut, acestea au fost in valoare totala de peste 2,52 milioane de lei, in scadere fata de 2015, cand au fost platite circa 3 milioane de lei.

O segmentare a riscurilor produse arata ca PAID a platit peste 1,73 milioane de lei ca urmare a inundatiilor (pentru 510 dosare), 702,180 lei pentru alunecari de teren (56 dosare) si 88.816 lei dupa producerea unor mici cutremure (56 dosare). Cele mai afectate judete ale tarii in functie de volumul despagubirilor au fost Hunedoara, Caras Severin, Vrancea, Buzau, Valcea, se arata in comunicatul emis de societate.

Conform distributiei politelor de asigurare obligatorie a locuintelor active in acest moment putem spune ca Bucurestiul este cea mai asigurata regiune din tara, urmata de judetele Ilfov, Timis, Brasov si Sibiu.

"In fiecare an vedem cat de expusa este Romania la riscuri catastrofale si ne dorim ca romanii sa inteleaga sprijinul pe care o polita de asigurare obligatorie a locuintei il poate oferi. Acordam o atentie speciala a programului de reasigurare al societatii, care este optimizat permanent, acesta permitand societatii sa isi respecte obligatiile asumate fata de asigurati" declara Nicoleta Radu-NEacsu, director general al PAID Romania.

PAID este o societate de asigurare-reasigurare, cu capital privat, formata prin asocierea societatilor de asigurare pentru incheierea asigurari obligatorii de locuinta.

Sursa foto: Bignai /shutterstock.com