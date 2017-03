Daunele pe care locuintele asigurate obligatoriu de Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale le-ar suferi in cazul unui cutremur similar cu cel din 1977 ar fi de 775 de milioane de euro. Societatea are un program de reasigurare de 800 milioane de euro, fiind astfel pregatita pentru un eveniment de acest gen, conform declaratiilor facute de Nicoleta Radu Neacsu, director general PAID.

Doar 20% dintre cele 8,9 milioane de locuinte din Romania au asigurare obligatorie, iar in cazul in care un cutremur de aceeasi amploare ar avea loc in prezent, daunele ar fi de circa 6 miliarde euro la nivelul tarii, conform declaratiilor lui Aurel Badea, reprezentant UNSAR.

"Am facut o simulare in acest sens, iar nivelul pagubelor este estimat la 6 miliarde euro. Nu cunoastem capacitatea asiguratorilor de a acoperi daunele in cazul unui astfel de eveniment", a declarat Aurel Badea.

Directorul PAID a declarat ca un eveniment ca cel din 1977 are loc, statistic, o data la 170 de ani, conform modelului de evaluare RMS.

Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale a cunoscut o crestere a numarului de polite de asigurare obligatorie a locuintei in 2016. La finalul anului erau active peste 1,7 milioane de polite fata de aproape 1,6 milioane cate erau la finalul lui decembrie 2015. Bucurestiul este cea mai asigurata regiune din tara, urmata de judetele Ilfov, Timis, Brasov si Sibiu.

O segmentare a riscurilor produse arata ca PAID a platit peste 1,73 milioane de lei ca urmare a inundatiilor (pentru 510 dosare), 702,180 lei pentru alunecari de teren (56 dosare) si 88.816 lei dupa producerea unor mici cutremure (56 dosare). Cele mai afectate judete ale tarii in functie de volumul despagubirilor au fost Hunedoara, Caras Severin, Vrancea, Buzau, Valcea, se arata in comunicatul emis de societate.

Sursa foto: AP17 / Shutterstock