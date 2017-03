Scoala Internationala Americana din Bucuresti (AISB) a realizat pe parcursul anului scolar 2016-2017 investitii in valoare de aproximativ sapte milioane de euro, bani utilizati in dezvoltarea de la zero a unui nou centru educational pentru copiii prescolari cu varsta cuprinsa intre doi si cinci ani, a carui valoare este de 6,5 milioane de euro. Jumatate de milion de euro au fost alocati dotarii si modernizarii claselor de curs cu tehnologie de ultima ora, refacerea laboratorului de fizica si a noii biblioteci.

Pentru anul scolar 2017/201818 sunt estimate investitii in valoare de aproximativ doua milioane de euro directionate catre constructia unui centru de tehnologie.

"Banii din taxele de scolarizare se folosesc permanent pentru investitii in cresterea calitatii actului educational. Dorim sa oferim elevilor AISB cele mai bune conditii de studiu. O alta prioritate a noastra este selectarea profesorilor, pentru a oferi elevilor AISB cele mai inalte standarde de studiu. In prezent suntem in plin proces de acordare a burselor AISB, care acopera costurile totale de scolarizare pana la terminarea liceului, unor copii emitenti din Romania. In fiecare an AISB are disponibile trei astfel de burse", declara dr. Robert Brindley, director AISB (foto stanga).

La finalul anului 2016, veniturile AISB s-au ridicat la 16,5 milioane de euro, pentru anul acesta fiind estimate venituri similare. O mare parte din venituri, aproape 65%, sunt alocate salariilor si beneficiilor angajatilor Scolii. Corpul profesoral si restul echipei numara 222 de persoane, de 16 nationalitati, cei mai multi fiind din Statele Unite ale Americii (42 de persoane), Romania (22 de persoane) si Marea Britanie (17 persoane).

"Cererea pentru inscrieri la AISB este anul acesta cu 20% mai mare insa regulile scolii nu ne permit acceptarea a mai mult de 30% dintr-o nationalitate, astfel incat nu putem primi decat 5% dintre candidatii eligibili. Cele mai multe cereri provin de la familiile de romani. Avem anual aproximativ 50 astfel de cereri", declara Catalina Gardescu, director de admitere al AISB (foto dreapta).

In anul scolar 2016/2017 sunt inscrisi 823 elevi (dintre care 169 de elevi inrolati in ultimele 12 luni), cu varste cuprinse intre doi si 18 ani, din 56 de tari, pentru care taxa de scolarizare este cuprinsa intre 6.868 euro si 20.080 euro. Cei mai multi elevi sunt de nationalitate romana (30%), urmati de cei americani (15%), turci (5%), israelieni (5%), respectiv germani (4%).

American International School of Bucharest (AISB) este cea mai veche si mai extinsa scoala internationala din Bucuresti, infiintata in 1962 de catre Ambasada Statelor Unite, si rezidenta, in prezent, in campusul construit in 2001, pe o suprafata de 10 hectare.