"Avand in vedere ca este vorba doar despre o ora pe saptamana, ne-am gandit ca aceste ore sa se tina la judet sau in localitate in care exista o sala de calculatoare si unde, de doua ori pe luna, sa faca aceste activitati, cate doua ore, fie la sfarsitul saptamanii, fie in timpul saptamanii", a explicat Pavel Nastase.

In ceea ce priveste pregatirea cadrelor didactice care vor preda informatica, ministrul de resort a aratat ca ANIS va spriji demersurile de pregatire a profesorilor.

"Cadrele didactice care vor preda nu va fi obligatoriu sa fie informaticieni, pentru ca nici nu vom gasi informaticieni pe care sa ii angajam ca profesori. Vorbim de reconversie profesionala", a precizat ministrul.

Ce vor invata copii de la gimnaziu

"Noi am plecat de la competentele de Tehnologia a Informatiei si Comunicarii prevazute in cadrul europeana, care pleaca de la cum sa isi faca o adresa de e-mail, cum sa faca o cautare pe Google, cum sa caute intr-un dictionar, cum sa faca o programare vizuala, deci multe jocuri logice. Ei vor invata ce inseamna un mic algoritm, un mic program, dar nu vom intra in detalii, sa ii stresam. Ideea este sa le dam acele competente de baza sa utilizeze calculatorul in conditii de siguranta.Ulterior, ei pot decide daca se specializeaza in acest domeniu", a explicat Pavel Nastase.

El a mai spus ca acele calculatoare din universitati care se schimba o data la cativa ani in functie de avansul tehnologiei ar putea fi transferate la scolile din mediul rural.

Ministrul Educatiei a mai spus ca isi doreste un viitor proiect de colaborare cu universitatile cu specializari de informatica, prin care calculatoarele care nu mai sunt folosite in facultati sa fie transferate la scolile din mediul rural.

"Avem in zona universitara, spre exemplu, la specializarile de informatica, parcuri de calculatoare, laboratoare care se schimba, tehnologic vorbind, o data la doi, trei ani. Calculatoarele care ies din folosinta aici pot fi transferate la aceste scoli, pentru ca, la gimnaziu, spre exemplu, disciplina respectiva care se va tine pe calculator nu necesita echipamente de ultima generatie. Calculatoarele, sa spunem cu o dotare medie, pot fi folosite pentru aceste discipline”, a precizat ministrul, precizand ca este un proiect la care tine, dar care nu poate fi facut "de azi pe maine”.

Pavel Nastase a mai spus ca un consilier al ministrului se va ocupa doar de aceasta problema, va culege informatii din zona IT, din zona universitatilor cu aceste echipamente, inspectoaratele vor centraliza aceste cerinte si apoi se va face distributia in teritoriu.

Sursa foto: Sursa foto: Shutterstock: Rawpixel.com