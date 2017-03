Omul de afaceri Vasile Turcu, internat in stare critica la Spitalul de Urgenta Floreasca din Capitala dupa ce a incercat sa se sinucida, a murit in noaptea de miercuri spre joi.

Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Floreasca, Bogdan Oprita, omul de afaceri a decedat in jurul orei 02.00, conform News.ro.

In 1 martie, omul de afaceri Vasile Turcu a ajuns in stop cardio-respirator la Spitalul Floreasca, unde a fost resuscitat.

Surse judiciare precizau ca Vasile Turcu a fost gasit de catre o persoana din familia sa, dupa ce a incercat sa se spanzure.

Politia a deschis dosar penal in acest caz, iar saptamana trecuta au fost audiati sotia, menajera si soferul lui Vasile Turcu. Surse judiciare declarau pentru News.ro ca Vasile Turcu a lasat si un bilet de adio, in care ar fi scris ca problemele financiare pe care le are sunt insuportabile.

In varsta de 62 de ani, Vasile Turcu era patronul grupului Romconstruct, care a obtinut mai multe contracte cu statul, printre care cele pentru renovarea cladirii Operei Nationale din Bucuresti, a Muzeului National de Istorie a Romanilor si a Arcului de Triumf.

In noiembrie 2008, Turcu a fost audiat de DNA in legatura cu renovarea Operei Nationale.

Vasile Turcu a fost actionar al echipei de fotbal Dinamo Bucuresti intre 2004 si 2011. El s-a retras de la clubul dinamovist vanzandu-i actiunile lui Nicolae Badea.

Sursa foto: agerpresfoto