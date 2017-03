Mai multi parlamentari USR au depus o propunere legislativa de modificare a Codului rutier prin care cer reducerea amenzilor pentru biciclisti de la 870 – 1.160 lei, cat sunt in prezent, la 290 – 435 lei, argumentand, pe de o parte, ca din cauza sumelor prea mari, politistii nu ii sanctioneaza pe biciclistii care incalca regulile de circulatie, iar pe de alta parte nivelul mare al amenzilor ii descurajeaza pe multi sa utilizeze bicicleta ca mijloc de transport alternativ.

Parlamentarii USR propun practic sanctionarea biciclistilor cu amenda prevazuta in clasa I de sanctiuni din Codul rutier, adica 2 sau 3 puncte de amenda (290 sau 435 lei). In prezent, nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni, adica de la 6 la 8 puncte de amenda (intre 870 si 1/160 lei), scrie News.ro.

Mai exact, propunerea legislativa depusa de USR la Parlament prevede abrogarea punctului 8 de la alin. (1), articolul 101 din OUG 195/2002 (Codul rutier) – ”nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor”. Articolul 101 al Codului rutier stabileste nivelul amenzilor din clasa a III-a de sanctiuni (de la 6 la 8 puncte de amenda).

Totodata, initiatorii propunerii legislative cer ca ”nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor” sa fie inclusa la articolul 99, alin. (1) din Codul rutier. Respectivul articol stabileste nivelul amenzilor din clasa I de sanctiuni (2 sau 3 puncte de amenda).

Parlamentarii USR isi motiveaza initiativa prin faptul ca bicicletele ar trebui inclusi in aceeasi clasa de sanctiuni precum mopedele, vehiculele cu tractiune animala sau conducatorii de coloane militare, cortegii, grupuri organizate si animale. ”Pericolul social al nerespectarii prevederilor legale este rezonabil apropiat pentru toate grupele mai sus mentionate. In pofida abordarii unitare a acestor categorii, tratamentul lor din punct de vedere al sanctiunilor aplicate este diferentiat (…) nivelul amenzilor (pentru biciclisti – n.red.) fiind de trei ori mai mare”, se arata in expunerea de motive a propunerii legislative.

”O asemenea reglementare face de multe ori ca incalcari ale legii de catre biciclisti sa nu fie sanctionate, politistii fiind descurajati de nivelul exagerat al sanctiunilor sa amendeze biciclistii asa cum ar face, de exemplu, cu pietonii (…) Prin urmare, un nivel mai mic al amenzilor ar face ca si biciclistii care incalca regulile de circulatie sa fie sanctionati, ducand astfel pe termen lung la insusirea si respectarea prevederilor din Codul rutier”, mai scriu parlamentarii USR in expunerea de motive.

Un alt argument al initiatorilor este ca ”actualul nivel al sanctiunilor mai are ca efect descurajarea utilizarii bicicletei de catre cei pentru care aceasta reprezinta un mijloc de transport alternativ, cu efecte benefice asupra sanatatii, a poluarii si a traficului, pentru care bicicleta nu este o alegere, ci o necesitate”.

Propunerea legislativa este semnata de catre deputatii USR Sergiu Cosmin Vlad, Cosette Chichirau, Vlad Durus si Iulian Bulai si de catre colegul lor senator Adrian Wiener.

Initiativa a fost inregistrata la Senat, care o va dezbate in calitate de prima camera, urmand ca decizionala in acest caz sa fie Camera Deputatilor.

Sursa foto: Shutterstock