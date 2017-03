Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a spus ca, in acest an, centrul Bucurestiului va fi decorat, de Paste, cu beculete, dar, momentan Primaria asteapta propunerile companiei de iluminat Luxten Lighting, atat in privinta costurilor, cat si pentru ce portiuni de strazi vor fi impodobite.

Pana in acest an, Bucurestiul a fost impodobit cu luminite numai in perioada sarbatorilor de iarna.

Sursa foto: Agerpres Foto