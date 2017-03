Presedintele Sindicatului Bibliotecii Nationale a Romaniei, Elena Bucur, a declarat vineri, dupa discutiile de la Ministerul Muncii, ca in proiectul Legii salarizarii unitare sunt prevazute cresteri pentru angajatii Bibliotecii Nationale a Romaniei care ajung si la 140 la suta. Elena Bucur a precizat ca, in prezent, multi angajati ai Bibliotecii Nationale, cu studii superioare, au salarii mai mici decat ale unui bibliotecar comunal, ceea ce nu este normal.

"Am sustinut reasezarea sistemului de salarizare si repunerea Bibliotecii Nationale in fruntea sistemului national de biblioteci. Acum, salariatii Bibliotecii Nationale a Romaniei, multi dintre ei, specialisti cu studii superioare, au salarii mai mici decat ale unui bibliotecar comunal, ceea ce nu este firesc. Din ceea ce am vazut, in grila actuala salariile sunt ok si, intr-adevar, se va face o corectie”, a spus Elena Bucur, conform News.ro.

Liderul sindical a precizat ca, in 2015, bibliotecile universitare au avut o crestere salariala de 25 la suta, iar atunci Biblioteca Nationala a Romaniei a ramas mult in urma.

"Prin Ordonanta 2/2017, bibliotecile comunale apartinand consiliilor locale au avut o crestere de 20 la suta, Biblioteca Nationala a Romaniei nu a primit nimic”, a mai spus Elena Bucur.

Presedintele Sindicatului Bibliotecii Nationale a Romaniei (SBNR) a mai declarat ca, din ce a vazut in proiectul de lege, poate sa spuna ca este multumita, pentru ca vor fi cresteri salariale care vor ajunge pana la 140 la suta.

"Sunt avantajate functiile mici, salariile mici, care vor avea o crestere si de 100 la suta, procentual, incepand cu 2018, incepand de la 12 la suta, pana in 2021 ajungand de la 76 la suta pana la 100 la suta. Vor ajunge chiar si la 140 la suta”, a spus Elena Bucur.

Ea a adaugat ca Biblioteca Nationala are in prezent aproximativ 228 de angajati, desi, conform legii si asa cum ar avea nevoie, ar trebui sa fie 995.

"Noi am cerut ca in 2017, sa fim macar 350 de angajati. Acum, un salariat al Bibliotecii Nationale acopera doi-trei salariati”, a mai spus presedintele SBNR.

Discutiile privind proiectul Legii salarizarii unitare au inceput luni, primii care au fost la negocieri fiind sindicalistii din aparare si ordine publica. Negocierile au continuat marti cu sindicatele din sanatate si joi cu sindicalistii din educatie, iar vineri au avut loc discutii cu federatiile din cultura.

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat joi, ca trebuie ca, in final, toate sumele sa se incadreze in anvelopa salariala de 32 de miliarde de lei, precizand ca toti bugetarii vor avea in sporuri un voucher de vacanta si doua norme de hrana si ca va fi o distributie corecta a sporurilor, nu ca pana acum, cand sefii luau sporuri foarte mari fata de restul angajatilor.

“Ce ne asiguram noi cu aceasta ocazie este ca absolut toata lumea va avea o distributie corecta a sporurilor, sa nu se mai intample ca pana acum, cand unii, doar pentru ca erau sefi, luau sporuri foarte mari fata de restul angajatilor. Fiind obligatoriu ca fiecare bugetar sa aiba norma de hrana si sa aiba acest voucher de vacanta, atunci in nivelul sporurilor trebuie prinse pentru toata lumea. Consideram ca este o varianta mai corecta si in niciun caz nu va fi mai mult decat este prognozat”, a explicat Lia Olguta Vasilescu.

Ministrul Muncii a mai spus ca suma de 32 de miliarde de lei nu va merge uniform de la baza spre varf, adica toti bugetarii sa primeasca acelasi coeficient, pentru ca atunci s-ar adanci si mai mult diferentele salariale existente acum, iar sindicatele au fost de acord ca aceasta este varianta cea mai corecta.

