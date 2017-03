In mediul rural, in 2016, peste 70 la suta dintre familii nu le-au putut oferi copiilor o alimentatie de calitate, iar unul din 10 copii a mers la culcare flamand, arata un raport al World Vision Romania despre bunastarea copilului din mediul rural, care mai precizeaza ca 40 la suta dintre copii petrec mai mult de doua ore pe zi muncind in gospodarie, aceasta fiind si una dintre cauzele abandonului scolar.

Aproape trei sferturi (74 la suta) dintre familiile care locuiesc in mediul rural au avut, in 2016, probleme in a le asigura copiilor o dieta echilibrata si o alimentatie de calitate.

De asemenea, unul din 10 copii a mers la culcare flamand, cota in scadere fata de 2014, cand unul din opt copii se afla in aceasta situatie, potrivit raportului World Vision Romania, scrie News.ro.

Tara noastra ramane in coada listei tarilor UE in ceea ce priveste dotarea cu utilitati sanitare.

"Sanatatea si nutritia copilului din mediul rural continua sa ridice provocari, lipsa igienei este considerata inca de medicii de familie ca fiind una din principalele cauze de imbonaviri ale copiilor in ultimele 12 luni. Jumatate din gospodariile investigate nu detin utilitati sanitare, iar asta afecteaza mai ales gospodariile cele mai sarace. Chiar daca acestea exista, ele sunt subutilizate, pentru a reduce costurile facturilor”, se mai arata in raportul "Bunastarea copilului din mediul rural - 2016”.

Din document reiese ca a fost inregistrata o crestere a interesului tinerilor pentru igiena, de la trei bai sau dusuri pe saptamana, dupa cum declarau ei in 2014, la patru bai sau dusuri. Cu toate acestea, 9 la suta dintre copii au spus ca in scolile in care invata nu exista o sursa de apa pentru spalarea mainilor, iar 21 la suta ca toaleta scolii nu are apa curenta.

Nutritia copilului peste doi ani ridica, in continuare probleme, 5 la suta dintre parintii din mediul rural intervievati spunand ca le ofera copiilor lor mai putin de doua mese pe zi. Potrivit raportului, calitatea si modul de hrana pentru copilul de sub doi ani contribuie la imbolnavirea acestuia, fiind vorba in special de boli ale sistemului digestiv sau respirator.

Raportul mai arata ca procentul copiilor care fumeaza este in crestere fata de 2014 - de la 7,3 la suta la 9 la suta, in timp ce incidenta consumului de alcool a ramas constanta - la 21 la suta.

De asemenea, 30 la suta dintre copiii cu varste intre 7 si 12 ani prezinta dificultati de intelegere a unui text simplu, in crestere cu doua procente fata de 2014, specialistii precizand ca exista un decalaj in ceea ce priveste educatia copiilor din mediul rural si educatia copiilor din mediul urban.

”Nu putem vorbi de egalitate de sanse intre educatia copilului din rural si cel din urban. Mai mult decat atat, nu exista la nivelul comunitatilor o monitorizare a parcursului scolar al copilului dupa absolvirea clasei a VIII-a, eventual pana la absolvirea invatamantului general obligatoriu de 10 clase. Datele demonstreaza ca se mentine decalajul intre urban si rural atat in ceea ce priveste durata, cat si calitatea pregatirii scolare. Exista inca un echilibru fragil in privinta asigurarii”, se arata in raport.

Mai mult, 40 la suta dintre copii petrec mai mult de doua ore pe zi muncind in gospodarie, un procent mai mic decat in 2014 (58,5 la suta), iar 8 la suta dintre ei chiar lipsesc de la scoala pentru a se duce la munca.

Printre cauzele abandonului scolar in primele opt clase se numara dezinteresul parintilor pentru educatia scolara a copilului, absenteism cauzat de implicarea copilului in munci agricole, abuzul, violenta, neglijarea, parasirea scolii pentru a insoti parintii la munca in strainatate sau plecarea parintilor la munca in strainatate si nesupravegherea copiilor lasati acasa. Dupa clasa a opta, se adauga si costurile scolarizarii si performantele slabe ale elevului.

In ceea ce priveste drumul catre scoala, 15 la suta dintre copiii care locuiesc in mediul rural fac mai mult de o ora de acasa pana la scoala, iar faptul ca unii dintre ei provin din familii sarace si, astfel, sunt imbracati mai modest sau nu au pachet pentru scoala, duce la marginalizare.

Studiul arata ca 16 la suta dintre copii se simt intotdeauna tratati diferit fata de ceilalti copii din clasa si nu se simt confortabil in preajma lor.

Specialistii recomanda implementarea unor proiecte concrete, integrate din "Pachetul integrat de masuri pentru reducerea saraciei”, intensificarea actiunilor de interventie pentru prevenirea imbolnavirilor, imbunatatirea serviciilor de monitorizare si a mecanismelor de interventie a autoritatilor pentru reducerea cazurilor de violenta impotriva copiilor, lansarea de programe de informare a populatiei privind oportunitatilor scolare si profesionale, dar si infiintarea de servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilitati.

Cercetarea a fost realizata incepand cu luna aprilie a anului trecut, pe un esantion de 2.205 adulti si 2.573 de copii si tineri cu varste cuprinse intre 7 si 18 ani din 105 comune din judetele Cluj, Dolj, Ialomita, Olt, Vaslui si Valcea.

Sursa foto: Olesia Bilkei/Shutterstock.com