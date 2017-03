Fostii proprietari despagubiti prin intermediul punctelor emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) ar trebui sa isi valorifice drepturile, fie cerand un titlu de plata de la Autoritate, fie alegand vanzarea anticipata a acestora, evitand astfel situatiile din trecut in care detinatorii au ramas cu pachete reziduale de actiuni nevalorificate, considera Ovidiu Fer, partener in cadrul fondului de investitii Alpha Quest.

Fondul Alpha Quest este in prezent singurul cumparator institutional de puncte ANRP, in acest sens desfasurand o oferta publica de cumparare in perioada 8 februarie – 30 aprilie.

Wall-Street.ro: Cate puncte ANRP ati cumparat pana acum in oferta?

Ovidiu Fer: Momentan nu putem anunta date privind achizitiile in timpul ofertei. Ce pot spune este ca pana acum am facut cateva zeci de tranzactii de la inceperea ofertei si suntem multumiti de felul in care a evoluat, deoarece se intampla exact ceea ce ne doream: sa geneream o constientizare mai ridicata cu privire la piata punctelor ANRP. Oamenii nu doar vin la noi sa vanda, ci vedem si cozi si un un interes in general mai mare la Autoritatea pentru Restituirea Proprietarilor. Aceste este si cel mai important lucru: oamenii trebuie sa iasa din casa si sa isi valorifice punctele, evitand astfel situatiile in care s-au aflat fostii proprietari.

Important de mentionat faptul ca persoanele care depun acum cereri pentru un titlu de plata de la ANRP au dreptul sa obtina si un certificat de detinator pe diferenta de puncte care le ramane si pentru care nu au incasat inca bani de la statul roman. Acel certificat de detinator arata practic cate puncte ANRP mai are un fost proprietar, iar pe baza acestuia persoana in cauza poate sa tranzactioneze punctele ramase.

WS: Ce taxe platesc fostii proprietari care isi vand punctele ANRP?

Ovidiu Fer: Daca sunt primii proprietari ai punctelor, adica persoanele despagubite, impozitul pentru vanzarea acestora este zero. Singura situatie in care se plateste impozit este atunci cand vanzatorul nu este primul proprietar al punctelor. Daca de exemplu o persoana a cumparat puncte ANRP cu 0,3 lei/unitate si vrea sa le vanda ulterior la 0,5 lei/unitate, va platit impozit pe acea diferenta de 0,2 lei. De asemenea si fondul Alpha Quest va plati impozit atunci cand va face valorificarea punctelor pe care le achizitioneaza in prezent.

WS: Care este pachetul minim de puncte ANRP pe care cineva il poate vinde in oferta de cumparare pe care o desfasurati si cat timp dureaza finalizarea unei tranzactii ?

Ovidiu Fer: Nu avem un prag minim de puncte pe care sa le cumparam; am avut atat tranzactii de cateva mii de puncte, cat si tranzactii de milioane de puncte. O tranzactie dureaza in general mai putin de o ora: dupa citirea contractului de cesiune, noi si vanzatorul semnam contractul care ramane la notar pana la realizarea transferului de bani. Dup� ce notarul a primit dovada încas� rii sumei de bani, acesta elibereaz� atât vânz� torilor cât � i cump� r� torului contractele de cesiune semnate � i autentificate.

WS: Care este castigul mediu anual pe care va asteptati sa il inregistreze fondul Alpha Quest si cat timp sunteti dispusi sa asteptati valorificarea acestora?

Ovidiu Fer: Investitorii Alpha Quest se asteapta sa primeasca banii cel mai devreme in 5 ani, insa, avand in vedere ca vom acumula permanent puncte ANRP, termenul probabil va fi decalat. Noi ne-am asumat ca investim pe termen lung in aceasta piata, mai ales avand in vedere ca efectuare platilor de catre statul roman va dura probabil 10 ani.

Ne asteptam ca Alpha Quest sa inregistreze un randament mediu anual de 10%, luand in calcul fluctuatiile de pret ale punctelor ANRP, impozitele aferente, taxele notariale si comisioanele care vor fi platite.

Sursa foto: Shutterstock