Personalul civil, militar si politistii din Ministerul Afacerilor Interne vor primi, incepand din martie, un salariu de baza minim brut de 1.450 de lei, aferent lunii februarie, ca urmare a discutiilor dintre conducerea MAI si liderii organizatiilor sindicale, aceste masuri fiind luate pentru ca in toate unitatile sa fie respectate prevederileHG 1 privind salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Ministerul Afacerilor Interne arata, intr-un comunicat de presa, ca in ultima perioada au avut loc mai multe intalniri intre conducerea MAI si liderii organizatiilor sindicale reprezentative ale politistilor si personalului contractual, scrie News.ro.

Intalnirile au avut ca obiect prezentarea masurilor luate de conducerea ministerului pentru ca in toate unitatile sa fie respectate prevederile HG 1 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, precum si a posibilelor solutii de modificare legislativa a modului in care sunt calculate sporurile, majorarile, indemnizatiile si alte asemenea drepturi specifice care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de baza, respectiv din solda functiei de baza/salariul functiei de baza.

Astfel, incepand cu drepturile salariale aferente lunii februarie, care se platesc in martie, se asigura nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit la 1.450 de lei, atat pentru personalul civil, cat si pentru personalul militar si politistii din MAI, precizeaza ministerul.

”Conform punctului de vedere formulat de Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, in continutul legilor speciale anuale de aplicare etapizata a salarizarii unitare nu se regasesc reglementari care sa prevada posibilitatea eliminarii din salariul de baza, respectiv din solda functiei de baza/solda de functie/salariul functiei de baza/salariul de functie a unor cuantumuri/elemente salariale care au fost cuprinse potrivit legii in acestea, daca personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii”, se precizeaza in comunicatul citat.

In acest context, cei aproximativ 46.000 de salariati - politisti, personal militar si civil - care au beneficiat pana in prezent de salariul de baza/salariul de functie/solda de functie in cuantum de 1.250 de lei vor primi aceste drepturi la nivelul de 1.450 de lei. De asemenea, pentru aproximativ 38.000 salariati - politisti, personal militar si civil - care in urma analizei drepturilor salariale aferente lunii februarie 2017 au salariul de baza/salariul de functie/solda de functie in cuantum aflat intre 1.250 de lei si 1.450 de lei se asigura aceste drepturi la nivelul de 1.450 de lei.

Totodata, conducerea MAI, cu sprijinul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii, la solicitarea organizatiilor sindicale reprezentative a identificat solutiile pentru eliminarea unor disfunctionalitati salariale in ceea ce priveste reglementarea modalitatii de calcul a unor drepturi specifice, respectiv a sporurilor acordate pe baza de pontaj politistilor, personalului militar si civil, fiind initiate demersurile pentru implementarea acestora.

Sursa foto: corgarashu/ Shutterstock.com