Castigurile medii nete au depasit in luna decembrie 2016, in conditiile in care multi angajati au primit prime de Sarbatori, nivelul de 500 euro doar in Capitala si in judetele Ilfov, Cluj, Timis, Sibiu si Brasov, iar cele mai mari cresteri salariale s-au inregistrat, in ultimul an, in judetele Bacau, Caras-Severin si Covasna, arata calculele News.ro, pe baza statisticilor judetene ale Institutului National de Statistica (INS). La polul opus, in 17 judete din tara, castigul mediu net a ramas sub 400 de euro chiar si cu primele de Sarbatori.

La nivel national, castigul salarial mediu net s-a majorat in decembrie 2016 cu 11,4% fata de ultima luna din 2015, la 2.354 lei (echivalentul a 521 euro), nivel maxim istoric pentru Romania. In decembrie, cursul mediu al euro, la care s-a facut echivalenta salariilor in moneda europeana, a fost de 4,5173 lei, potrivti Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Castigurile salariale includ atat salariile, cat si bonusurile sau tichetele de orice tip pe care le primesc angajatii, scrie News.ro.

Statisticile oficiale arata ca, desi castigul mediu net la nivel national a depasit pragul de 500 de euro, doar angajatii din Bucuresti si din alte cinci judete bogate au castigat, in medie, peste 500 euro in decembrie, in celelalte judete salariile fiind mult mai mici. Salariatii din Bucuresti au cele mai mari salarii din tara, cu un castig mediu net in luna decembrie 2016 de 3.219 lei (713 euro, la cursul mediu BNR din luna decembrie), urmati de cei din judetele Ilfov (2.743 lei, 607 euro), Cluj (2.605 lei, 577 euro) si Timis (2.512 lei, 556 euro).

Pe urmatoarele locuri se claseaza judetele Sibiu (2.375 lei, 526 euro) si Brasov (2.284 lei, 506 euro), in restul tarii cistigurile medii fiind sub 500 euro net. In topul castigurilor medii urmeaza, la mare distanta, judetele Constanta (2.184 lei, 483 euro), Iasi (2.183 lei, 483 euro), Arges (2.160 lei, 478 euro), Mures (2.156 lei, 477 euro) si Galati (2.154 lei, 477 euro). La polul opus, in 17 judete castigurile medii nete sunt sub 500 euro. Cele mai mici castiguri din Romania erau, in ultima luna a anului trecut, in judetele Teleorman (1.628 lei, 360 euro), Bistrita-Nasaud (1.653 lei, 366 euro), Harghita (1.671 lei, 370 euro) si Suceava (1.672 lei, 370 euro).

In ceea ce priveste evolutia salariilor din 2016, cele mai mari cresteri ale castigurilor nete s-au inregistrat, in decembrie 2016 fata de ultima luna din 2015, in judetele Bacau, cu un avans de 25%, Tulcea (21%), Caras-Severin (19,5%), Covasna (19%) si Braila (18,5%). In schimb, in judetul Gorj salariile au scazut, in medie, cu 0,5% in 2016. Anul trecut, salariile au primit un impuls in luna mai, cand salariul brut minim pe economie a crescut cu 19%, de la 1.050 de lei la 1.250 de lei.

